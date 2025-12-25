Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE POHVALE

Veliko priznanje: Naša sutkinja Ivana Martinčić proglašena je trećom najboljom na svijetu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Veliko priznanje: Naša sutkinja Ivana Martinčić proglašena je trećom najboljom na svijetu!
4
Foto: Christian Charisius/DPA

Prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu muške prve lige HNL-a kao glavna sutkinja na okršaju između Gorice i Hrvatskog dragovoljca

Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasila je hrvatsku sutkinju Ivanu Martinčić trećom najboljom nogometnom sutkinjom u protekloj godini.

Germany - Liechtenstein 9-0
Foto: Ralf Ibing/DPA

Martinčić je zauzela treću poziciju sa 67 bodova. Talijanka Maria Sole Ferrieri Caputi je proglašena najboljom sakupivši 97 bodova, dok je Francuskinja Stephanie Frappart druga s četiri boda manje.

Ova rođena Križevčanka je krajem svibnja sudila najveći dvoboj svoje karijere - finale Lige prvakinja između ženskih ekipa Arsenala i Barcelone. U srpnju je sudila i polufinale ženskog EURO-a između Engleske i Italije.

Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a od 2014. je na FIFA-inoj listi. Prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu muške prve lige HNL-a kao glavna sutkinja na okršaju između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
VIDEO/FOTO

EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025