Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA LJUBAV

Venus Williams (45) se udala za talijansku glumačku zvijezdu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Venus Williams (45) se udala za talijansku glumačku zvijezdu
Foto: BFAA

Nakon naših susreta u Londonu znala sam da ću se udati za njega, izjavila je Venus Williams za magazin Vogue

Američka tenisačica Venus Williams (45), osvajačica sedam Grand Slam turnira, udala se za talijanskog glumca Andreu Pretija, a druga ceremonija vjenčanja održana je u Palm Beachu u Floridi.   

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Venus Williams u Zadru VIDEO
Venus Williams u Zadru | Video: Petra Mustać/24sata

Prvo vjenčanje održano je rujnu u Italiji. Budući da Venus Williams nije talijanska državljanka par bi morao čekati na službene dokumente o vjenčanju osam mjeseci, pa su se odlučili za još jedno vjenčanje. Svadbeno slavlje na Floridi trajalo je šest dana.

Američka tenisačica je svog budućeg supruga upoznala na tjednu mode u Milanu, a zaručili su se u siječnju ove godine u Toskani.  

WTA WASHINGTON Legendarna Venus Williams s 45 godina odigrala prvi meč nakon 16 mjeseci. Srušila 35. na svijetu
Legendarna Venus Williams s 45 godina odigrala prvi meč nakon 16 mjeseci. Srušila 35. na svijetu

- Nakon naših susreta u Londonu znala sam da ću se udati za njega - izjavila je Venus Williams za magazin Vogue, dodavši kako im je njena sestra Serena poklonila jahtu.

- Serena nam je poklonila lijepu jahtu i odradila je gotovo sve što je potrebno za organizaciju vjenčanja. Na jahti se okupilo deset do 12 naših prijatelja i članova obitelji, pjevali smo, plesali i uživali u društvu koje se okupilo - dodala je američka tenisačica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025