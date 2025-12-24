Venus Williams (45) se udala za talijansku glumačku zvijezdu

Američka tenisačica Venus Williams (45), osvajačica sedam Grand Slam turnira, udala se za talijanskog glumca Andreu Pretija, a druga ceremonija vjenčanja održana je u Palm Beachu u Floridi.

Prvo vjenčanje održano je rujnu u Italiji. Budući da Venus Williams nije talijanska državljanka par bi morao čekati na službene dokumente o vjenčanju osam mjeseci, pa su se odlučili za još jedno vjenčanje. Svadbeno slavlje na Floridi trajalo je šest dana.

Američka tenisačica je svog budućeg supruga upoznala na tjednu mode u Milanu, a zaručili su se u siječnju ove godine u Toskani.

- Nakon naših susreta u Londonu znala sam da ću se udati za njega - izjavila je Venus Williams za magazin Vogue, dodavši kako im je njena sestra Serena poklonila jahtu.

- Serena nam je poklonila lijepu jahtu i odradila je gotovo sve što je potrebno za organizaciju vjenčanja. Na jahti se okupilo deset do 12 naših prijatelja i članova obitelji, pjevali smo, plesali i uživali u društvu koje se okupilo - dodala je američka tenisačica.