Veočić izborio polufinale Euro igara i osigurao ulaznicu za OI!

Hrvatski boksač, 22-godišnji Gabrijel Veočić plasirao se u polufinale Europskih igara u Krakovu u kategoriji do 80 kilograma te time ujedno izborio i plasman na Olimpijske igre u Parizu sljedeće godine, on je u četvrtfinalu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Estonca Stivena Assa.

Svih pet bodovnih sudaca presudilo je u korist mladog Brođanina u prvoj i trećoj rundi, dok je drugu rundu Veočić dobio po ocjeni četvero sudaca, a samo je jedan dao prednost Estoncu.

Foto: sasa miljevic

Ovom pobjedom Veočić je osigurao najmanje brončanu medalju, a to je 11. odličje za hrvatske sportaše u Krakovu.

Veočić će u polufinalu u petak boksati protiv Azerbajdžanca Murada Alahverdijeva.

Kasnije u srijedu priliku za ulazak u polufinale i još jednu medalju za Hrvatsku imat će Marko Čalić koji će u četvrtfinalu kategorije do 92 kilograma za suparnika imati Irca Jacka Marleya. No, kako bi izborio odlazak na OI Čalić će morati stići do finala EI.

Ranije u srijedu Sara Beram nije se uspjela plasirati u polufinale u kategoriji do 60 kilograma, u četvrtfinalu je uspješnija od nje jednoglasnom odlukom sudaca bila predstavnica Srbije Natalija Šadrina.