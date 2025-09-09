Veočić preko bivšeg svjetskog prvaka izborio četvrtfinale SP-a

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić plasirao se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Liverpoolu nakon što je u osmini finala poluteške kategorije (do 80 kg) pobijedio Amerikanca Robbyja Gonzalesa, svjetskog prvaka iz 2021. godine, podijeljenom odlukom sudaca 4-1.

Nakon što je u prvom kolu porazio Dominikanca Noela Pacheca, Veočić je u osmini finala pobijedio i Amerikanca Gonzalesa.

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski boksač je nadvisio Amerikanca u svim elementima, "razbio" ga je taktički, navukao u svoj stil borbe i zadavao mu kombinacije udaraca iz svog širokog arsenala i potpuno poništio brzinu i eksplozivnost Gonzalesa koji je prljavim trikovima pokušavao okrenuti prednost na svoju stranu.

Za 24-godišnjeg olimpijca iz Slavonskog Broda, dvostrukog prvaka Europe, to je treće uzastopno četvrtfinale na svjetskim prvenstvima.

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U borbi za prvo svjetsko odličje, nakon dva peta mjesta na Svjetskim prvenstvima 2021. i 2023. godine, slijedi mu u četvrtfinalu sjajni mladi Bugarin William Cholov (22) koji je dosad uvjerljivo svladao predstavnike Japana i Fidžija.

U srijedu, 10. rujna Hrvatska će tako imati dva aduta u četvrtfinalima Svjetskog prvenstva - Gabrijela Veočića i Luku Pratljačića koji je u ponedjeljak u u osmini finala jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0 svladao Grka Stylianosa Rouliasa.