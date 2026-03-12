Veronika Vilk u finalu U23 Europskog prvenstva! Hrvatska hrvačica lovi zlato u Zrenjaninu

Hrvatska hrvačica Veronika Vilk (19) izborila je plasman u finale Europskog prvenstva za mlađe seniorke (U23), koje se održava u Zrenjaninu. Članica Hrvačkog kluba Podravka nastupa u kategoriji do 72 kilograma, a do borbe za naslov prvakinje Europe stigla je nakon dviju uvjerljivih pobjeda.

Na putu do finala Vilk je najprije u četvrtfinalu pobijedila Poljakinju Karolinu Janinu Jaworsku. U polufinalu je potom nadjačala Bugarku Danielu Petrovu Brasnatovu, koju je svladala tušem u drugoj rundi pri uvjerljivom vodstvu. U finalu, koje je na rasporedu u petak od 18 sati u večernjem programu natjecanja, hrvatska će se hrvačica boriti protiv predstavnice Bjelorusije Viktoryije Radzkove.

Vilk je i ranije ostvarivala zapažene rezultate na velikim natjecanjima. Najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri ostvarila je 2023. godine, kada je osvojila naslove europske i svjetske prvakinje do 17 godina u kategoriji do 69 kilograma. Godine 2025. osvojila je srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu do 23 godine, dok je 2022. bila brončana na europskom i svjetskom prvenstvu do 17 godina.

Na prvenstvu u Zrenjaninu nastupila je i druga predstavnica Hrvačkog kluba Podravka, Lana Nogić, u kategoriji do 62 kilograma. U svom je nastupu poražena od Poljakinje Alicije Wojewodzke Mowosad, koja je kasnije izgubila u daljnjem tijeku natjecanja, čime je Nogić ostala bez mogućnosti nastavka natjecanja kroz repasaž.