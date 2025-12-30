Nizozemac Max Verstappen izabran je za vozača godine u Formuli 1, unatoč tome što nije osvojio Svjetsko prvenstvo. Ispred njega je slavio Britanac i vozač McLarena Lando Norris, ali sada su se uloge obrnule
Verstappen od kolega izabran za najboljeg F1 vozača godine
Bilo je to osmo izdanje izbora za Vozača godine u kojem su glasovali sami vozači, a Max Verstappen je slavio petu godinu zaredom. Bodovi su se dijelili na temelju trenutnog sustava bodova F1, pri čemu je najbolji vozač na svakoj listi osvojio 25 bodova, a vozač na 10. mjestu osvojio je jedan bod.
Vozač Red Bulla pobijedio je ispred aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći bio George Russell iz Mercedesa.
Prvi put od početka ankete 2018. godine u TOP 10 nije uspio ući Britanac Lewis Hamilton (Ferrari). U izboru je sudjelovalo 16 vozača, dok Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll i Yuki Tsunoda nisu glasovali.
Top 10 vozača u 2025. godini:
- Max Verstappen
- Lando Norris
- George Russell
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Alex Albon
- Ollie Bearman
- Isack Hadjar
