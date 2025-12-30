Obavijesti

SJAJNO PRIZNANJE

Verstappen od kolega izabran za najboljeg F1 vozača godine

Verstappen od kolega izabran za najboljeg F1 vozača godine
Foto: Amr Alfiky

Nizozemac Max Verstappen izabran je za vozača godine u Formuli 1, unatoč tome što nije osvojio Svjetsko prvenstvo. Ispred njega je slavio Britanac i vozač McLarena Lando Norris, ali sada su se uloge obrnule

Bilo je to osmo izdanje izbora za Vozača godine u kojem su glasovali sami vozači, a Max Verstappen je slavio petu godinu zaredom. Bodovi su se dijelili na temelju trenutnog sustava bodova F1, pri čemu je najbolji vozač na svakoj listi osvojio 25 bodova, a vozač na 10. mjestu osvojio je jedan bod.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 01:05
Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 | Video: 24sata/Instagram

Vozač Red Bulla pobijedio je ispred aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći bio George Russell iz Mercedesa.

Prvi put od početka ankete 2018. godine u TOP 10 nije uspio ući Britanac Lewis Hamilton (Ferrari). U izboru je sudjelovalo 16 vozača, dok Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll i Yuki Tsunoda nisu glasovali.

Abu Dhabi Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Top 10 vozača u 2025. godini:

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. George Russell
  4. Oscar Piastri
  5. Charles Leclerc
  6. Carlos Sainz
  7. Fernando Alonso
  8. Alex Albon
  9. Ollie Bearman
  10. Isack Hadjar

