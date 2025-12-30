Verstappen od kolega izabran za najboljeg F1 vozača godine

Bilo je to osmo izdanje izbora za Vozača godine u kojem su glasovali sami vozači, a Max Verstappen je slavio petu godinu zaredom. Bodovi su se dijelili na temelju trenutnog sustava bodova F1, pri čemu je najbolji vozač na svakoj listi osvojio 25 bodova, a vozač na 10. mjestu osvojio je jedan bod.

Pokretanje videa... 01:05 Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 | Video: 24sata/Instagram

Vozač Red Bulla pobijedio je ispred aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći bio George Russell iz Mercedesa.

Prvi put od početka ankete 2018. godine u TOP 10 nije uspio ući Britanac Lewis Hamilton (Ferrari). U izboru je sudjelovalo 16 vozača, dok Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll i Yuki Tsunoda nisu glasovali.

Foto: Jakub Porzycki

Top 10 vozača u 2025. godini:

Max Verstappen Lando Norris George Russell Oscar Piastri Charles Leclerc Carlos Sainz Fernando Alonso Alex Albon Ollie Bearman Isack Hadjar