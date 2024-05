Verstappen pobijedio u Imoli sa samo 0,7 sekundi ispred Norrisa

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) pobjednik je Velike nagrade Emilije Romagne u Imoli, sedme utrke svjetskog prvenstva formule 1. Za branitelja naslova i vodećeg u sezoni SP-a bila je to 59. pobjeda u karijeri pri čemu peta ove sezone.

Verstappen je na koncu slavio sa svega 0,7 sekundi ispred Britanca Landa Norrisa u McLarena. Do deset krugova prije kraja Verstappen je imao sigurno vodstvo, no zbog problema s gumama, Norris je počeo smanjivati zaostatak. U samoj završnici Britanac je imao je 2,3 sekunde minusa, pet krugova prije kraja 1,5, no Nizozemac se uspio obraniti.

Emilia Romagna Grand Prix | Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

- Vidio sam Landa kako se približava, međutim u zadnjih 10 krugova nisam si mogao dopustiti previše pogrešaka. Teško je kada gume ne rade - kazao je pobjednik.

- Boli me što moram reći, ali još jedan ili dva kruga i imao bih ga. Mislim da smo sada u trenutku kada možemo reći da smo u poziciji s Ferrarijem i Red Bullom, sada se borimo za prvo ili drugo mjesto - dodao je Norris.

Treći je bio Charles Leclerc u Ferrariju sa 7,9 sekundi zaostatka.

- Nismo uspjeli slaviti, ali ipak smo na postolju. Bili smo vrlo brzi na početku, ali kasnije je McLaren bio vrlo, vrlo brz.. Ali nevjerojatno je biti na podiju sa svim Tifosima u Imoli. Grazie mille - poručio je Leclerc.

U poretku Svjetskog prvenstva Verstappen (161 bod) je povećao prednost na 48 bodova ispred Leclerca. Treći je Sergio Perez (107), dok je Norris četvrti (101). Sljedeći vikend je u Kneževini Velika nagrada Monaka.