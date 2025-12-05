Obavijesti

Verstappen zabrinuo: Vidjet ću koliko ću se još dugo utrkivati

Verstappen zabrinuo: Vidjet ću koliko ću se još dugo utrkivati
Foto: Jakub Porzycki

- Ako bude zabavno, nastavit ću, ali razmislimo o tome - rekao je Verstappen prije zadnje utrke i napete borbe za novi naslov svjetskog prvaka. Šanse za naslov imaju i Lando Norris i Oscar Piastri

Aktualni svjetski prvak Formule 1 Max Verstappen (28) u lovu je na pet naslov u karijeri. Uoči zadnje utrke u Abu Dhabiju koja je na rasporedu u nedjelju 7. prosinca u 14 sati, Nizozemac je drugi u ukupnom poretku s 396 bodova. Prvi je McLarenov Lando Norris (26) koji ima 408 bodova. 

Abu Dhabi Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Verstappen je na konferenciji za medije uoči utrke otkrio kako je spreman napustiti Formulu 1 sljedeće sezone umjesto da se bori za još jedan naslov svjetskog prvaka. 

- Za sada nastavljam. Ali vidjet ćemo kako će stvari ići sljedeće godine. Ako bude zabavno, nastavit ću, ali razmislimo o tome - izjavio je Verstappen na konferenciji za medije.

Borba za naslov svjetskog prvaka 2025. napeta je do samog kraja, čak trojica vozača imaju šanse da osvoje naslov. Landu Norrisu dovoljno je treće mjesto za osvajanje prvog naslova svjetskog prvaka u karijeri, a za istu titulu bori se i njegov momčadski kolega Oscar Piastri (24). Australac je treći u ukupnom poretku s 392 boda, četiri manje od Verstappena. 

Qatar Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

- Pretpostavljam da što se tiče pozicije, naravno, imam najviše za izgubiti jer sam ja taj na vrhu. Ne želim da se Oscar pomakne. O tome se nije raspravljalo i ne bi se trebalo raspravljati. Ako Oscar to želi učiniti, ne bih imao ništa protiv. Ali neću to tražiti. To nije nešto što bih ja trebao zahtijevati ili što bih želio. - rekao je Lando Norris. 

Zanimljivo, svaki od trojice vozača je ove sezone ostvario sedam pobjeda.  

