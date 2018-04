Hamilton pomeo konkurenciju u Q2, slijedi posljednja runda

Prva runda kvalifikacija prošla je u znaku Ferrarija nakon koje je Raikkonen postavio najbolje vrijeme ispred Vettela na drugom te Bottasa na trećem mjestu. Hamilton je završio tek peti.

No, jedan dobar krug u drugoj rundi bio je dovoljan da Britanac pomete konkurenciju i postavi najbolje vrijeme trećeg sektora, kao i najbolje vrijeme kvalifikacija do tada. Hamilton se mučio cijelu drugu kvalifikacijsku rundu, Toto Wolff i Niki Lauda hvatali su se za glavu u boksu, ali se u zadnjem krugu 40-ak sekundi prije kraja s vremenom 1:31.914 prvi spustio ispod minute i 32 sekunde. Bio je to sjajan krug aktualnog svjetskog prvaka.

U ovoj rundi ispao je i dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso, koji je završio na 13. mjestu. Poredak nakon Q2 bio je Hamilton, Bottas, Raikkonen, Vettel.

Slijedi Q3.