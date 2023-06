Veznjak 'čekićara' prisjetio se nemilih scena: Oni su naše obitelji udarali lancima za bicikl

Nikad nisam vidio nešto takvo otkad sam u nogometu, da toliko navijača želi nasilje na tribinama. Bili smo ljuti, ali mi smo uzori mnogim mladima i morali smo ostati mirni što nije lako kad vam netko napada obitelj. Moj 70-godišnji djed je bio tamo, želio sam vidjeti je li sve uredu s njim, započeo je za The Sun nogometaš West Hama Jarrod Bowen (26) prisjećajući se nemilih scena nakon utakmice polufinala Konferencijske lige protiv AZ Alkmaara u Nizozemskoj.

Podsjetimo, 'čekićari' su s 3-1 u dvije utakmice ušli u finale europskog natjecanja, a nije to dobro 'sjelo' ultrasima AZ-a koji su sišli sa svoje tribine te pokušali ući na onu gdje su bili obitelji i prijatelji članova engleske momčadi.

- Naše obitelji sigurno nisu zamišljale otići na nogometnu utakmicu gdje ih pedeset ljudi želi udariti. To je naša krv, a kad vidite da ih netko udara lancima za bicikl, to nije ugodno.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Dugogodišnji navijač West Hama Chris Knolls (58) stao je na ulaz u tribinu i nije dao huliganima da naprave što žele te mu je klub za to poklonio ulaznicu za finale Konferencijske lige, a to je na rasporedu u srijedu, 6. lipnja, u Pragu protiv Fiorentine. Česi će za to morati pripremiti posebne mjere opreza.

- Sanjao sam o tome da ću zabiti u finalu. Naravno, želim zabiti gol u svakoj utakmici, ali ovo bi bilo čudesno. Ipak, najbitnija je pobjeda. Ne smijemo se previše 'nabrijati', moramo pronaći balans - zaključio je Bowen.