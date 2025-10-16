Veznjak Juventusa: Igor Tudor mi je savjetovao da smršavim

Weston McKennie (27) već je pet godina u Juventusu, ali nikako da uhvati kontinuitet dužih i redovitih igara. Ove je sezone odigrao sedam utakmica, a ljetos je na preporuku trenera Igora Tudora morao smršavjeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

- Tudor je vršio veliki pritisak na mene. Rekao mi je: "Budi oprezan, stariš, tvoje tijelo se više neće moći oporaviti od natjecanja kao što je naviklo. Moraš smršavjeti, to je jedini način da se uključiš u ovu momčad". Bacio sam se na posao i imao duge pripreme - otkrio je Amerikanac u razgovoru za TNT Sports i dodao:

- Smirio sam se i krenuo na dijetu. Nema više grickalica. Najviše nekoliko zdravih grickalica, a svakako više treninga. To sam radio ovog ljeta. Puno trčanja. Ali to je bilo prvo ljeto u kojem nisam imao problema skinuti majicu u bazenu.

Foto: Caean Couto/REUTERS

McKennie prema Transfermarktu vrijedi 22 milijuna eura, a nakon ove sezone čeka ga domaćinski nastup na Svjetskom prvenstvu gdje Amerikanci imaju velike ambicije.