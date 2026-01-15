Obavijesti

Veznjak koji je zabio Realu brat je Dinamovog igrača: 'Želio sam ga dovesti sa sobom u Zagreb'

Možda je sljedeći korak prva liga, tko zna. On ima 22 godine, više je 'šestica', defenzivniji od mene. Da, može igrati i stopera, s obzirom na visinu, rekao je Gonzalo Villar o bratu Javiju u srpnju

Albacete je šokirao Real Madrid i izbacio ga u osmini finala Kupa kralja, a jedan od junaka domaće momčadi jest i Javi Villar, koji je zabio prvi gol na utakmici u 42. minuti. Radi se o mlađem bratu Dinamovog Gonzala Villara

Lazo je ubacio iz kornera, a Španjolac iskoristio nepažnju Mastantuona i pogodio glavom za 1-0. Zanimljivo, Javi Villar je prošao omladinsku školu Real Madrida, a onda u ljeto 2024. stigao u drugoligaša Albacete. Stariji brat Gonzalo igra za Dinamo, a jednom je prilikom izrazio želju da i Javi dođe na Maksimir. 

- Želio sam ga dovesti u Dinamo. Jako je dobar, isto veznjak, samo je viši od mene, ima 190 centimetara. Igrao je u Realu, u mladoj momčadi, Castilli, sad je u Segundi u Albaceteu - priznao je Dinamov veznjak i dodao:

- Možda je sljedeći korak prva liga, tko zna. On ima 22 godine, više je 'šestica', defenzivniji od mene. Da, može igrati i stopera, s obzirom na visinu - rekao je Gonzalo Villar u intervjuu za Sportske novosti u srpnju prošle godine.

Još jedna zanimljivost vezana uz Albacete je u tome da je Nenad Bjelica izabran u najboljih 11 u povijesti kluba. Hrvatski trener ondje je igrao od 1993. do 1996., a navijači su ga kroz anketu na društvenim mrežama uvrstili u najbolju momčad kluba u povijesti. 

