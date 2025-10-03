Veznjak Liverpoola iznenadio: Modrić ili ja? Jednako smo dobri

Mađarski reprezentativac i veznjak Liverpoola Dominik Szoboszlai (24) izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Szoboszlai je odgovarao na ili/ili pitanja, a trebao je izabrati najboljeg veznjaka.

Prema njegovom mišljenju Realov igrač Federico Valverde je najbolji veznjak, a onda je morao izabrati između Valverdea i Luke Modrića. Izabrao je Modrića i smatrao je da je hrvatski maestro bolji od Andree Pirla, Gennara Gattusa, Adresa Inieste i Kevina De Bruynea.

Međutim, sve je iznenadio odgovorom na pitanje je li on bolji od Modrića. Mađar je odgovorio kako su njih dvojica jednaki.

Szoboszlai je u Liverpool došao na ljeto 2023. godine iz Leipziga za 70 milijuna eura. Odigrao je 103 utakmice, a ove sezone zabio je jedan gol i bio jedini strijelac na utakmici protiv Arsenala.