Victor Sanchez: Napadački se moramo poboljšati. Bod? Dobar

Victor Sanchez podijelio je dojmove nakon remija protiv Dinama na Rujevici (0-0).

- Uvijek se pripremimo za pobjedu, ali ako ne možete pobijediti, barem nemojte izgubiti. Dobro smo otvorili utakmicu, ali Dinamo se dobro prilagodio. Jako su dobri u duelu, stvorili su nam problemi, ali obrane su bile na visokom nivou. Moramo se poboljšati u napadu, ali možemo biti zadovoljni bodom.

Krenuli ste vrlo agresivno, ali bez udaraca?

- Teško je držati takav tempo cijelu utakmicu. Fruk se tek vraća s ozljede, a u ovakvim utakmicama je teško vraćati se. Dobro smo se branili, ovo je dobar bod, želimo biti što je višlje moguće na ljestvici. Čekaju nas jako važne utakmice u Kupu i Europi. Od srpnja igramo u kvalifikacijama, samo Rijeka je igrala sva kola kvalifikacijama, a sad nas čekaju važne utakmice.

Napravili ste neke promjene?

- Imali smo problema s ozljedama i kartonima, ali to je tako. Računam na sve igrače i želim im dati priliku, Fruk je naravno naš najbolji igrač, a s njim u momčadi možemo kombinirati. Natječemo se u tri natjecanja.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zadnjih 20 minuta promijenili ste na igru s dva napadača?

- Prekidi su također vrlo važni, a Dinamo je najbolji u HNL-u u tom segmentu. Mi smo se dobro branili u tom segmentu, iako imamo puno igrača koji nisu toliko visoki.

Slijedi vam tjedan dana pauze, a onda Varaždin?

- Sve su to dvoboji protiv momčadi koje su blizu. Pokušat ćemo završiti što je višlje moguće, liga je vrlo kompetitivna, ali imamo vremena za rekuperirati se za nadolazeće utakmice. Dolazi nam uskoro i Hajduk u Kupu, a i Konferencijska liga - zaključio je trener Rijeke za MAX Sport.