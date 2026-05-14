Matjaž Kek vraća se na klupu Rijeke! Sanchez postaje bivši

Već tjednima Victoru Sanchezu dionice u Rijeci ne stoje dobro, od javnog istupa predsjednika Damira Miškovića nakon teškog poraza kod Gorice (4-0), svega tri dana nakon sjajne utakmice sa Strasbourgom. Već se tad počelo šuškati da mu je i pripremio nasljednika i kako samo čeka povoljan trenutak da odradi rotaciju na klupi, a to bi se trebalo i dogoditi po završetku ove sezone.

Momčad Rijeke bi u iduću sezonu trebao ponovno povesti Matjaž Kek (64). On je ovog proljeća intenzivirao kontakte s Damirom Miškovićem, u nekoliko je navrata dolazio na Rujevicu i sastajao se s čelnicima bijelih, zaželio se posla nakon isteka ugovora sa slovenskom reprezentacijom i čini se kako su obje strane našle zajednički jezik.

Kek sjajno poznaje Rijeku, on je 2017. odveo momčad do dvostruke krune i postao miljenik publike i zadržao se pet godina, kad je preuzeo Sloveniju. Eto, nakon isteka mandata s reprezentacijom susjeda, došao je trenutak za povratak na Rujevicu. Sve bi trebalo biti službeno nakon završetka klupske sezone. Rijeci ostaju još dvije utakmice HNL-a protiv Istre u Puli (nedjelja) i Gorice kod kuće. Baš je protiv Gorice završila Kekova prva avantura na riječkoj klupi, a uskoro bi trebala uslijediti nova.