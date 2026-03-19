Victor Sanchez: Ponosan sam na igrače, u obje utakmice mogli smo slaviti. Hvala i navijačima

Rijeka je ispala u osmini finala Konferencijske lige od Strasbourga nakon velike bitke i remija (1-1) u Francuskoj. Presudila je pobjeda Francuza na Rujevici (1-2), ali Riječani mogu biti ponosni na prikazano u 180 minuta igre protiv višestruko skuplje momčadi. Trener Victor Sanchez podijelio je dojmove nakon utakmice u Strasbourgu.

- Bili smo vrlo blizu. Prije utakmice smo rekli da vjerujemo u naše šanse i na terenu smo to i pokazali. U obje utakmice smo pokazali puno dobrih stvari i bili smo blizu pobjedi. Nažalost, u prvoj smo poraženi, a danas smo odigrali neriješeno. Čestitam svojim igračima, odigrali smo 10 europskih utakmica od grupne faze - četiri smo pobijedili, četiri remizirali i samo dvije izgubili. Ponosni smo na igrače, a sada ćemo se fokusirati na dva natjecanja koja su nam preostala - Kup i ligu. To je ključ da izborimo priliku za igrati ovakve utakmice kao što je bila ova protiv Strasbourga - rekao je i dodao:

- To sam i rekao igračima nakon utakmice. Oni zaslužuju igrati ovakve utakmice. Sretan sam zbog njih što su okusili europski nogomet i igru protiv velikih momčadi, ali za nove ovakve prilike, moramo biti dobri u prvenstvu i u Kupu.

Bila je ovo sjajna europska kampanja, mora da ste ponosni na momčad?

- Naravno da jesam, ponovio sam to više puta i ponosan sam na igrače. Također, zahvaljujem se navijačima kojih je stiglo ovdje više od 600 da nas podrži. Siguran sam i da su u Rijeci navijali za nas ispred televizora i da su ponosni na nas. Borili smo se do kraja, zamalo i zabili u posljednjim minutama. Zatvorili smo jako kvalitetno poglavlje za Rijeku u Konferencijskoj ligi, što je i jako važno za klub i sada se moramo okrenuti prvenstvu i Kupu kako bismo izborili nastup u Europi i iduće sezone - zaključio je Sanchez za Arenu Sport nakon utakmice.

Rijeka je trenutačno treća u HNL-u sa 38 bodova, jednim više od četvrtoplasiranog Varaždina, a u idućem kolu ide u goste Gorici. U polufinalu Kupa igra protiv Slaven Belupa doma.