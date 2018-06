Vida otplesao pobjednički ples: 'Previše je suza u mome pivu'

Samo naprijed hrvatska.!!! Idemo vatreni🔥🇭🇷💪 The best way to go onto the next round 👏 We are ready to keep fighting for our dream 💪⚽ La mejor manera de pasar a octavos 👏 Pero tenemos que seguir luchando duro por nuestro sueño 💪⚽ 🇭🇷

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Jun 26, 2018 at 1:56pm PDT