Vida s plaže na okupljanje, Petković hoda po čepovima, a Dalić opet kao s modne piste

Spretno oko našeg fotografa uhvatilo je nogometaše kako po Jurišićevoj ulici vuku kofere, a našem stručnom oku nije preostajalo druge nego prokomentirati stil hrvatskih reprezentativaca

<p>Njihova vještina neupitna je kad je lopta na terenu, no kad je o komadima riječ (ovog puta odjevnima), hrvatski nogometaši imaju istančan ukus. Pokisli, ali dobrog raspoloženja, Vatreni su se u ponedjeljak okupili u jednom zagrebačkom hotelu u centru Zagreba iz kojeg kreću za Portugal gdje igraju prvu utakmicu Lige Nacija. </p><p>Spretno oko našeg fotografa uhvatilo je nogometaše kako po Jurišićevoj ulici vuku kofere, a našem stručnom oku nije preostajalo druge nego prokomentirati stil igrača. </p><p>I da sjekire s neba padaju, čini se da bi <strong>Domagoj Vida </strong>bio jednako opušten. Unatoč pljuskovima i lošem vremenu, stoper turskog Besiktasa gackao je u japankama s osmijehom na licu. Od glave do pete odjeven u crno, s detaljima bijelih zvijezda po majici, zaključili smo da mu jedino nedostaje šešir pa da onda bude pravi bećarac. </p><p>Mladi golman Dinama, <strong>Dominik Livaković, </strong>za razliku od svojeg kolege, odjevnu kombinaciju uskladio je s vremenskom prognozom. I nije pogriješio. 25-godišnji nogometaš drži se onog pravila 'manje je više', a posebno nam se svidjelo kako mu je siva majica istaknula isklesani torzo. </p><p>Istog pravila drži se i <strong>Tin Jedvaj</strong> koji zna da s bijelom majicom kratkih rukava i crnom trenirkom ne može pogriješiti. Kričavi detalji na majici naglasili su preplanulu put ovog nogometaša, a izraz lica braniča Bayera Leverkusena jasno daje do znanja kako je godišnji odmor gotov. </p><p>Čini se kako je <strong>Duje Ćaleti Caru</strong> jedan od dražih filmova '50 nijansi sive' s obzirom na to da je stoper u francuskom Olympique Marseilleu iskombinirao šorc i vestu iste boje, no različitih nijansi. I <strong>Mateo Kovačić</strong> odlučio se za jednostavnu crnu kombinaciju, no moramo priznati da bi napravili malu izmjenu na terenu te dečke zamijenili za obuću. </p><p>A slična situacija je i s<strong> Brunom Petkovićem. </strong>Napadač Dinama proteklih je mjeseci liječio svoju ozljedu koljena pa pretpostavljamo da je zbog toga obukao tenisice s čepovima. Ipak je udobnost bitnija od ljepote. </p><p><strong>Ante Budimir,</strong> budi dobar pa sljedeći put kupi malo veće hlače. Ove izgledaju kao da ih je napadač Mallorce ‘posudio’ iz ormara bolje polovice. Ajde, moramo priznati da ga je malo izvukao crni ruksak, koji je izvrsno usklađen s majicom, a bijele tenisice s maskom za lice.</p><p>Osim što već 11 godina predstavlja Hrvatsku na terenu, <strong>Dejan Lovren </strong>zna kako uskladiti modu i sport. Oduševio nas je sa bež hlačama, crnom majicom i bijelim tenisicama. Iako nije vezni igrač, Lovren je odlično povezao bež detalj na tenisicama s hlačama i tako jednoglasno osvojio naš modni sud. </p><p>Nikako ne smijemo zaboraviti izbornika <strong>Zlatka Dalića </strong>koji je vjeran klasičnom odabiru - bijeloj polo majici, trapericama i jednobojnim tenisicama. Uvijek dotjeran i odjeven u skladu s prilikom, hrvatskom smo izborniku dali veliki plus! </p>