Kad Ronaldo ovo vidi... Što to radi Barcin bek na ovoj fotki? Ušao je u sudačkoj nadoknadi pa zabio na Messijevu 'bosonogu' asistenciju za 3-0 na Santiago Bernabeuu. No nije to bilo dovoljno Aleixu Vidalu koji je 'bocnuo' Realovu zvijezdu Cristiana Ronalda