Obavijesti

Sport

Komentari 2
DVA MAJSTORA

VIDEO 'A di ćeš, Luka?' Serie A objavila kako De Bruyne šalje našeg Modrića 'po ćevape'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Facebook

Napoli je pobijedio Milan 1-0 u derbiju kola u Serie A, a talijanska liga objavila je na društvenim mrežama video u kojem Kevin De Bruyne šalje Luku Modrića u prazno. 

Belgijac je prvi stigao do lopte koja se odbila iz kaznenog prostora i tijekom napravio varku kojom je izbacio hrvatskog veznjaka iz ravnoteže. 

Video je postao dosta popularan i skupio 15.000 lajkova, a kako i ne bi kad se radi o dva istinska nogometna velemajstora.

De Bruyne je u prošlog ljeta pojačao Napoli, a u dresu Manchester Cityja odigrao je 422 utakmice i zabio 108 golova, uz 177 asistencija. S druge strane, Modrić je u 41. godini praktički ponajbolji igrač Milana koji će vrlo vjerojatno igrati Ligu prvaka iduće sezone. Ranije u karijeri osvojio je čak šest trofeja Lige prvaka te postao najtrofejniji igrač Real Madrida u povijesti. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
24sata logo

24sata © 2026