VIDEO A kako drugačije nego vanjskom! Pogledajte sjajan gol Modrića na treningu Reala...

Luka Modrić pleše posljednji ples u dresu "kraljevskog kluba". Na Svjetskom klupskom prvenstvu Real je stigao do četvrtfinala gdje ga očekuje dvoboj protiv Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač. "Kraljevi" treniraju punom parom, a Modrić ponovo pokazuje zašto je jedan od najboljih veznjaka svijeta.

Na videu koji je objavio Real na društvenim mrežama, vidi se još jedan sjajan Modrićev gol. Hrvatski kapetan dobio je loptu ispred sebe, a onda, kako samo on to zna, iz prve "vanjskom" poslao loptu u sami kut gola. Golman se ispružio, ali do lopte nije došao, a nakon gola čulo se slavlje ostalih igrača na terenu.

Idealan scenarij za već sad legendarnu "desetku" Reala bio bi da se s trofejom oprosti od najdražeg dresa te da krene za Italiju. Podsjetimo, Modrić bi nakon Svjetskog klupskog prvenstva trebao doći u Milan i svoju magiju prosipati po talijanskim terenima. Četvrtfinale SP-a protiv Borussije igra se u subotu u 22 sata.