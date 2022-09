VIDEO Ademi sjajno zabio u 6. minuti, Kulenović izjednačio, a Petković pogodio čim je ušao

Dinamo je prvu četvrtinu HNL sezone 2022./2023. odradio gotovo savršeno. Samo su mu Varaždinci uspjeli otkinuti bodove.

A za dobar start u drugu dionicu prvenstva pobrinuo se Arijan Ademi. Kapetan Dinama primio je u 6. minuti loptu na 15 metara, izvagao čuvara i sjajno pogodio suprotni kut. Bio je to njegov drugi ligaški gol sezone. Prvi je zabio Hajduku.

Nije se dugo čekalo na odgovor Lokomotive. Livakovićev je morao vaditi loptu iz mreže već sedam minuta kasnije. Lokosi su odlično izigrali po lijevoj strani, a Kulenović je dočekao loptu na petercu i zabio za izjednačenje.

Lokomotive je bila bliže preokretu, nego Dinamo novom vodstvu, no ključnim se pokazala Čačićeva zamjena na poluvremenu. Umjesto Baturine, ušao je Petković. I već nakon 50-ak sekundi, Dinamova 'devetka' je zabila! Gosti su uzeli loptu, Drmić se driblingom pokušao izboriti za udarac, no braniči Lokomotive su ga dobro zatvorili. Lopta je stigla do Petkovića, koji je zabio prekrasan pogodak u suprotni kut.

