VIDEO Adesanya i Volkanovski obranili naslove, Barbarena možda poslao Lawlera u penziju

U noći na nedjelju u Las Vegasu održana je UFC 276 priredba u kojoj smo gledali dvije borbe za titulu, a u obje je pojas ostavio u vlasništvu prvaka!

Adesanya - Cannonier

U glavnoj borbi večeri Jared Cannonier nije imao baš nikakve šanse protiv Israela Adesanye. Nigerijac je odradio još jednu pametnu borbu bez prevelikih uzbuđenja, pomalo i dosadnjikavu. Adesanya nije dobio bonus za borbu ili performans večeri, ali pojas srednje UFC kategorije ostaje oko njegovog struka.

Volkanovski - Holloway

Treća borba između Alexandera Volkanovskog i Maxa Hollowaya završila je kao i prve dvije, pobjedom Australca jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet rundi 'makljaže'. Volkanovski je baš Hollowayu uzeo pojas u prosincu 2019., a od tada je naslagao sva najveća imena perolake kategorije. Možda je ovako i najbolje, jer tko zna, ako smo gledali njihovu treću borbu nakon dvije pobjede istog borca, da je sada slavio Holloway, vjerojatno bi ih gledali još dvije...

Pereira - Strickland

Dugoočekivani meč između Alexa Pereire i Seana Stricklanda opravdao je sva očekivanja, iako nije dugo trajao, svega nekoliko minuta... No, brutalni nokauti su ionako najljepši dio ovog sporta. Brazilac, inače dvostruki Gloryjev prvak, sredinom druge runde pogodio je Stricklanda snažnim lijevim krošeom, a onda ga desnim direktom poslao na pod i završio ground'n'poundom zasluživši tako nagradu za predstavu večeri. Inače, Pereira je u kikboksu dvaput pobijedio Adesanyu te navijači s pravom željno iščekuju njihov MMA meč.

Barbarena - Lawler

Bryan Barbarena nanio je legendarnom Robbieju Lawleru peti poraz u posljednjih šest borbi i možda ga poslao u mirovinu. Barbarena je od prvog gonga nabio visoki tempo, koji je UFC-ov veteran uspio pratiti, ali na koncu su presudila dva lakta sredinom druge runde koja su uzdrmala Lawlera dovoljno da ga do kraja runde Barbarena uspije završiti.

O'Malley - Munhoz

Trebao je to biti prvi pravi ispit za novog 'McGregora', no Sean O'Malley neće po dobrome pamtiti UFC 276. Naime, njegova borba protiv Pedra Munhoza završila je kao 'no contest' nakon što je Irac ubo Brazilca u oko. Liječnik je ušao u oktogon, pregledao Munhoza i zaključio kako ne može zaustaviti borbu jer ništa ne vidi.

Borbe možete pogledati OVDJE

UFC 276

Israel Adesanya (c) vs Jared Cannonier, srednja, jednoglasna sudačka odluka

Alex Volkanovski (c) vs Max Holloway, perolaka, jednoglasna sudačka odluka

Sean Strickland vs Alex Pereira, srednja, KO (1. runda)

Robbie Lawler vs Bryan Barberena, velter - TKO (2. runda)

Pedro Munhoz vs Sean O'Malley, bantam - 'no contest'

