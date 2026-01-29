VIDEO Ajde ga fauliraj. Boksački prvak Usik igrao profi nogomet

Neprikosnoveni svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, Oleksandr Usik (39), ponovno je zamijenio rukavice kopačkama i ispunio dječački san. U prijateljskoj utakmici odigranoj u španjolskoj Marbelli, Usik je zaigrao za ukrajinski klub Polissja iz Žitomira u pobjedi 2-0 protiv kanadskog Vancouver Whitecapsa, pokazavši da njegova sportska strast ne poznaje granice.

Utakmica, odigrana u sklopu zimskih priprema obje momčadi, privukla je veliku pozornost zbog sudara dviju sportskih legendi. Dok je Usik čekao svoju priliku s klupe, na suprotnoj strani stajao je njemački svjetski prvak iz 2014., Thomas Müller (36). Iako se direktan dvoboj na terenu nije dogodio jer je Müller zamijenjen prije Usikova ulaska u igru, zvijezde su se susrele u tunelu prije početka, a njihova zajednička fotografija brzo je obišla društvene mreže. Polisja je slavila golovima Oleksandra Nazarenka u četvrtoj minuti i Oleksiija Hutsulyaka iz penala u drugom poluvremenu, a Usik je na teren u dresu s brojem 17 ušao u 75. minuti umjesto napadača Mikole Haidučika.

"Ovo nije jednokratna akcija"

Ovo nije bio samo marketinški trik. Usik, koji je u mladosti trenirao nogomet u akademiji Tavrije iz Simferopolja, potpisao je profesionalni ugovor s Polissyom u srpnju 2023. Da ga u klubu shvaćaju ozbiljno, potvrdio je i predsjednik Henadij Butkevič, koji je uoči utakmice izjavio kako je s boksačkim prvakom puno lakše raditi nego s nekim nogometašima, hvaleći njegovu disciplinu. Sam Usik potvrdio je da njegov angažman nije slučajan i da je spreman za nove izazove.

​- Ovo nije jednokratna, već planirana akcija. Ako mi glavni trener i stručni stožer ponovno pruže ovakvu priliku, rado ću je iskoristiti - poručio je Usik nakon utakmice.

Slavni boksač otkrio je i kakve je upute dobio od trenera Ruslana Petrovycha prije ulaska na travnjak te kako se snašao u novoj ulozi, tražeći pomoć od suigrača.

Foto: YouTube

​- Ruslan Petrovič mi je rekao na koju poziciju trebam stati, gdje se kretati ovisno o tome gdje je lopta. Na terenu sam rekao dečkima: "Dajte mi mali mig, jer ovo je vaš teren. Razumijem što treba raditi, ali ne tako dobro kao vi". Osjećaj je bio nevjerojatan, ispunjenje sna svakog dečka - rekao je Usik.

Usik je pokazao autoritet i u jednom trenutku kada su se strasti na terenu uzburkale, iskoristivši svoju reputaciju kako bi smirio situaciju.

​- Protivnici su se malo uzbudili pa sam prišao i rekao: "Dečki, igrajmo nogomet. Imamo prednost u kontaktnim sportovima, razumijete, zar ne?" A sucu sam dobacio: "Pomažem vam u poslu" - ispričao je kroz smijeh.