VIDEO Al Nassr juri po naslov: Ronaldo opet zabio i dodatno se približio 1000. golu u karijeri

Cristiano Ronaldo nastavlja pomicati granice i u 42. godini života. Njegov Al Nassr slavio je na gostovanju kod Al Okhdooda 2-0 u 28. kolu Saudijske profesionalne lige i tako postavio novi klupski rekord, a Portugalac je stigao do 968. pogotka u svojoj nevjerojatnoj karijeri. Drugi gol za vodeću momčad prvenstva zabio je njegov sunarodnjak João Félix.

Rekordna pobjeda za pet bodova prednosti

Al Nassr je na stadion Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City stigao sa spoznajom da bi pobjedom mogao stvoriti osjetnu prednost pred glavnim konkurentima, s obzirom na to da su Al Hilalu i Al Ahliju utakmice ovoga vikenda odgođene zbog njihovih obveza u azijskoj Ligi prvaka. Momčad trenera Jorgea Jesusa iskoristila je priliku i ostvarila rekordnu, 14. uzastopnu pobjedu u prvenstvu, čime je srušen klupski rekord iz sezone 2013./2014., kada su također osvojili naslov.

Pritisak na domaćina, koji se bori za ostanak, stvoren je od samog početka. Već u 15. minuti Ronaldo je doveo goste u vodstvo. Nakon asistencije Nawafa Boushala, Portugalac je nezaustavljivim niskim udarcem svladao golmana Samuela Portugala za svoj 24. prvenstveni pogodak sezone. Pobjedu je potvrdio João Félix na samom početku drugog poluvremena. U 47. minuti, nakon što je Kingsley Coman glavom pogodio stativu, Félix je natrčao na odbijenu loptu i pospremio je u mrežu za konačnih 2-0. Marcelo Brozović igrao je svih 90 minuta.

Sve bliže magičnoj brojci od 1000 golova

Osim što gura Al Nassr prema naslovu prvaka koji čekaju od 2019. godine, svaki Ronaldov pogodak pažljivo se prati u njegovu lovu na pothvat koji se činio nemogućim - 1000 službenih golova u karijeri. Pogotkom protiv Al Okhdooda stigao je do brojke 968, što znači da mu do tisućitog pogotka nedostaju još samo 32.

Ovaj cilj, koji niti jedan nogometaš u povijesti nije službeno dosegnuo u natjecateljskim utakmicama, stavio bi ga u panteon sportskih besmrtnika. Iako se oko točnog broja vodi manja polemika, jer neke statističke platforme isključuju šest golova koje je zabio u Arapskom klupskom kupu prvaka 2023. koji Fifa službeno ne priznaje, nema sumnje da je Portugalac na putu ispisivanja povijesti.

Pobjedom je Al Nassr zacementirao prvo mjesto sa 73 boda, pet više od drugoplasiranog Al Hilala, šest kola prije kraja prvenstva. S druge strane, Al Okhdood je ostao u zoni ispadanja na 17. mjestu sa samo 16 osvojenih bodova.

