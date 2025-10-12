Obavijesti

VIDEO Albanski izbornik htio je održati pobjednički govor: Prekinula ga fešta u svlačionici!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Albanski izbornik htio je održati pobjednički govor: Prekinula ga fešta u svlačionici!
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Pobjedom protiv Srbije Albanci su se odvojili na drugom mjestu kvalifikacijske skupine K s 11 bodova, četiri više od Srba koji imaju utakmicu manje

Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 1-0 u Leskovcu u kvalifikacijskom dvoboju za Svjetsko prvenstvo 2026. Rey Manaj postao je albanski junak zabivši jedini gol u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon utakmice izbornik gostiju Sylvinho pokušao je održati govor u svlačionici. 

Ipak, razdragani igrači Albanije nisu mogli dočekati kraj govora i počeli su slaviti veliku pobjedu. 

Pobjedom protiv Srbije Albanci su se odvojili na drugom mjestu kvalifikacijske skupine K s 11 bodova, četiri više od Srba koji imaju utakmicu manje. 

