VIDEO Albanski izbornik htio je održati pobjednički govor: Prekinula ga fešta u svlačionici!
Albanska nogometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 1-0 u Leskovcu u kvalifikacijskom dvoboju za Svjetsko prvenstvo 2026. Rey Manaj postao je albanski junak zabivši jedini gol u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon utakmice izbornik gostiju Sylvinho pokušao je održati govor u svlačionici.
Ipak, razdragani igrači Albanije nisu mogli dočekati kraj govora i počeli su slaviti veliku pobjedu.
Pobjedom protiv Srbije Albanci su se odvojili na drugom mjestu kvalifikacijske skupine K s 11 bodova, četiri više od Srba koji imaju utakmicu manje.
