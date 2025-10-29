Obavijesti

Sport

Komentari 3
TEŽIO ATRAKTIVNOSTI

VIDEO Almena htio biti 'frajer' i panenkom zabiti za pobjedu. Golman Cibalije mu obranio šut

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Almena htio biti 'frajer' i panenkom zabiti za pobjedu. Golman Cibalije mu obranio šut
Foto: MAXSport

Iker Almena bio je četvrti izvođač Hajduka u raspucavanju, a kako su prije njega dvojica igrača Cibalije promašila, njegov penal mogao je donijeti pobjedu i prolaz u četvrtfinale Kupa

Hajduk se u osmini finala Kupa doveo u situaciju da o svojoj sudbini odlučuje u raspucavanju s jedanaest metara. To sigurno nije bila zamisao Gonzala Garcíe kada je u Vinkovce protiv drugoligaša Cibalije poslao izmiješani sastav. Ipak, kako njegovi igrači ni nakon 120 minuta igre nisu uspjeli zabiti gol, upravo su penali odlučili pobjednika.

Na terenu na kojem se već vide posljedice čestih utakmica nije bilo nimalo lako izvoditi jedanaesterce. Prvi je za Hajduk pucao Michele Šego i mirno realizirao udarac. Nemilosrdnu egzekuciju za domaćine potom je pokazao Gabrijel Boban, a za Hajduk Rokas Pukštas. Šut Petra Mišića pročitao je Toni Silić, dok je Bruno Durdov, iako mlad, ostao miran i doveo Hajduk na prag prolaska.

BOMBA KAKVA SE NE BRANI VIDEO Cibaliji je poništen pravi eurogol zbog zaleđa. Pogledajte
VIDEO Cibaliji je poništen pravi eurogol zbog zaleđa. Pogledajte

Sven Sopić promašio je i drugi penal u raspucavanju, a Iker Almena imao je sve u svojim nogama. Mirna realizacija značila bi prolazak, no Španjolac očito nije imao tu misao na umu pa je odlučio težiti atraktivnosti i izvesti panenku. Udarac sam po sebi ne bi bio problematičan da izvedba nije bila loša. Domaći vratar Marko Galić već je izabrao stranu i bacio se, no Almenina panenka bila je toliko slaba da se Galić stigao vratiti i rukom obraniti udarac.

Ivo Vukić nakon toga je zabio za Cibaliju, ali daljnju dramu spriječio je Hugo Guillamón koji je realizirao posljednji, peti jedanaesterac u raspucavanju i tako donio pobjedu Hajduku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025