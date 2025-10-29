VIDEO Almena htio biti 'frajer' i panenkom zabiti za pobjedu. Golman Cibalije mu obranio šut

Hajduk se u osmini finala Kupa doveo u situaciju da o svojoj sudbini odlučuje u raspucavanju s jedanaest metara. To sigurno nije bila zamisao Gonzala Garcíe kada je u Vinkovce protiv drugoligaša Cibalije poslao izmiješani sastav. Ipak, kako njegovi igrači ni nakon 120 minuta igre nisu uspjeli zabiti gol, upravo su penali odlučili pobjednika.

Na terenu na kojem se već vide posljedice čestih utakmica nije bilo nimalo lako izvoditi jedanaesterce. Prvi je za Hajduk pucao Michele Šego i mirno realizirao udarac. Nemilosrdnu egzekuciju za domaćine potom je pokazao Gabrijel Boban, a za Hajduk Rokas Pukštas. Šut Petra Mišića pročitao je Toni Silić, dok je Bruno Durdov, iako mlad, ostao miran i doveo Hajduk na prag prolaska.

Sven Sopić promašio je i drugi penal u raspucavanju, a Iker Almena imao je sve u svojim nogama. Mirna realizacija značila bi prolazak, no Španjolac očito nije imao tu misao na umu pa je odlučio težiti atraktivnosti i izvesti panenku. Udarac sam po sebi ne bi bio problematičan da izvedba nije bila loša. Domaći vratar Marko Galić već je izabrao stranu i bacio se, no Almenina panenka bila je toliko slaba da se Galić stigao vratiti i rukom obraniti udarac.

Ivo Vukić nakon toga je zabio za Cibaliju, ali daljnju dramu spriječio je Hugo Guillamón koji je realizirao posljednji, peti jedanaesterac u raspucavanju i tako donio pobjedu Hajduku.