U 58. minuti Pervan je dočekao odbijanac i iz prve prednjim volejem sjajno opalio te zabio u same rašlje. Ipak gol nakon burnog slavlja gol je poništen zbog zaleđa koji mu je prethodio
VIDEO Cibaliji je poništen pravi eurogol zbog zaleđa. Pogledajte
Hajduk se kroz iglenu uš provukao u četvrtfinale Kupa. U Vinkovcima, na već očito izrabljenom terenu na kojem igra i Vukovar, "bili" su tek nakon penala svladali Cibaliju i tako 61. put pobijedili niželigaša u Kupu. Ostali su tako i jedina momčad koju niželigaš nikada nije izbacio, iako je današnja utakmica alarm za uzbunu jer klupa Splićana očito nije toliko dugačka kako se mislilo.
To se posebno vidjelo u 59. minuti kada je domaćin složio brzu kontru. Sigur je na protivničkoj polovici izgubio duel s Bubnjarom, koji je potom fantastično prošao između dvojice igrača prije nego što je gurnuo loptu u prostor za Bosaka, a on je po travnjaku centrirao za Žabeca.
U ključnom trenutku napadač se okliznuo i uspio nekako pucati, Silić je to obranio, a lopta se odbila do Bobana. Njegov je udarac na gol-crti blokiran. Iz pozadine je natrčao Pervan i savršeno prednjim volejem pogodio same rašlje Silićeva gola.
Ipak, sudac je na kraju poništio pogodak zbog zaleđa Žabeca u začetku akcije.
