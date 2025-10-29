Obavijesti

BOMBA KAKVA SE NE BRANI

VIDEO Cibaliji je poništen pravi eurogol zbog zaleđa. Pogledajte

Piše Domagoj Vugrinović,
VIDEO Cibaliji je poništen pravi eurogol zbog zaleđa. Pogledajte
Foto: MAXSport

U 58. minuti Pervan je dočekao odbijanac i iz prve prednjim volejem sjajno opalio te zabio u same rašlje. Ipak gol nakon burnog slavlja gol je poništen zbog zaleđa koji mu je prethodio

Hajduk se kroz iglenu uš provukao u četvrtfinale Kupa. U Vinkovcima, na već očito izrabljenom terenu na kojem igra i Vukovar, "bili" su tek nakon penala svladali Cibaliju i tako 61. put pobijedili niželigaša u Kupu. Ostali su tako i jedina momčad koju niželigaš nikada nije izbacio, iako je današnja utakmica alarm za uzbunu jer klupa Splićana očito nije toliko dugačka kako se mislilo.

To se posebno vidjelo u 59. minuti kada je domaćin složio brzu kontru. Sigur je na protivničkoj polovici izgubio duel s Bubnjarom, koji je potom fantastično prošao između dvojice igrača prije nego što je gurnuo loptu u prostor za Bosaka, a on je po travnjaku centrirao za Žabeca.

KOMENTAR Izazivanje fortune i Silića: Ni Vučević nije vjerovao što je sebi Hajduk dopustio u Vinkovcima
Izazivanje fortune i Silića: Ni Vučević nije vjerovao što je sebi Hajduk dopustio u Vinkovcima

U ključnom trenutku napadač se okliznuo i uspio nekako pucati, Silić je to obranio, a lopta se odbila do Bobana. Njegov je udarac na gol-crti blokiran. Iz pozadine je natrčao Pervan i savršeno prednjim volejem pogodio same rašlje Silićeva gola.

Ipak, sudac je na kraju poništio pogodak zbog zaleđa Žabeca u začetku akcije.

Situaciju pogledajte OVDJE.

