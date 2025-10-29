VIDEO Cibaliji je poništen pravi eurogol zbog zaleđa. Pogledajte

Hajduk se kroz iglenu uš provukao u četvrtfinale Kupa. U Vinkovcima, na već očito izrabljenom terenu na kojem igra i Vukovar, "bili" su tek nakon penala svladali Cibaliju i tako 61. put pobijedili niželigaša u Kupu. Ostali su tako i jedina momčad koju niželigaš nikada nije izbacio, iako je današnja utakmica alarm za uzbunu jer klupa Splićana očito nije toliko dugačka kako se mislilo.

To se posebno vidjelo u 59. minuti kada je domaćin složio brzu kontru. Sigur je na protivničkoj polovici izgubio duel s Bubnjarom, koji je potom fantastično prošao između dvojice igrača prije nego što je gurnuo loptu u prostor za Bosaka, a on je po travnjaku centrirao za Žabeca.

U ključnom trenutku napadač se okliznuo i uspio nekako pucati, Silić je to obranio, a lopta se odbila do Bobana. Njegov je udarac na gol-crti blokiran. Iz pozadine je natrčao Pervan i savršeno prednjim volejem pogodio same rašlje Silićeva gola.

Ipak, sudac je na kraju poništio pogodak zbog zaleđa Žabeca u začetku akcije.

