Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBIJEDILI SUDAN

VIDEO Alžir Dinamovog dvojca slavio na otvaranju Kupa nacija!

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Alžir Dinamovog dvojca slavio na otvaranju Kupa nacija!
2
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Za Alžirce je do 78. minute igrao veznjak Dinama Ismael Bennacer, dok je drug dinamovac Monsef Bakrar ostao na klupi

Nogometaši Alžira započeli su svoju kampanju na 35. Afričkom kupu nacija u Maroku pobjedom nad Sudanom 3-0 (1-0) u srijedu u Rabatu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! 01:12
Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Alžir je poveo nakon manje od minute i pol igre golom Mahreza, a 34-godišnji napadač, koji igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji, a prethodno je igrao za Manchester City, završio je brz napad preciznim udarcem.

Vratar Luca Zidane spriječio je veliku priliku za izjednačenje u 11. minuti, a pred svojim ocem, francuskom legendom Zinedineom Zidaneom, 27-godišnjak je obranio udarac Yasera Awade. Salah Adil dobio je drugi žuti karton u 39. minuti, a Sudanci su potom primili još dva gola.

FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group D - Algeria v Sudan
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Mahrez ponovno zabija lijevom nogom u 61. minuti, a konačan rezultat postavio je Maza je u 85. minuti. Za Alžirce je do 78. minute igrao veznjak Dinama Ismael Bennacer, dok je drug dinamovac Monsef Bakrar ostao na klupi. 

Golove s utakmice pogledajte OVDJE

Sljedeći protivnik za momčad Vladimira Petkovića u skupini E je Burkina Faso u nedjelju, koja je pobijedila Ekvatorijalnu Gvineju 2-1 (0-0) s dva gola u sudačkoj nadoknadi (95. i 98. minuta).

 Na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Alžir će igrati protiv Austrije, Jordana i branitelja naslova Argentine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025