VIDEO Američke košarkašice se pobunile: 'Prestanite bacati seks-igračke, ozlijedit ćemo se'

Američka ženska košarkaška liga (WNBA) proživljava renesansu. Gledanost je na povijesnim razinama, nove zvijezde poput Caitlin Clark privlače milijune gledatelja, a medijski ugovori i sponzorstva donose golem novac. No, ispod blještave površine ovog uspjeha, igračice vode dvostruku, iscrpljujuću bitku: jednu za osnovno poštovanje na terenu, a drugu za pravednu financijsku naknadu koja odgovara njihovoj vrijednosti. Dok se na terenu bore s protivnicama, izvan njega se suočavaju sa sramotnim ispadima navijača i tvrdoglavim stavom uprave lige.

Opasna "šala" koja je prešla sve granice

Posljednjih tjedana, utakmice WNBA lige postale su poprište bizarnog i opasnog trenda. Navijači su u više navrata prekidali igru bacajući seksualne igračke, pretežno dildoe, na parket. Ono što je možda počelo kao nečija izopačena ideja "šale" brzo je eskaliralo u ozbiljan sigurnosni problem i simbol nepoštovanja prema sportašicama.

Sve je počelo krajem srpnja na utakmici između Atlanta Dreama i Golden State Valkyriesa. U posljednjoj minuti napete utakmice, zeleni dildo doletio je na teren, uzrokujući prekid i nevjericu. Počinitelj, kasnije identificiran kao 23-godišnji Delbert Carver, uhićen je i suočen s optužbama za remećenje javnog reda, javnu nepristojnost i neovlašteni ulazak. Policiji je navodno izjavio: "Ovo je trebala biti šala koja će postati viralna."

Njegova "šala" je, nažalost, inspirirala imitatore. Slični incidenti dogodili su se u Chicagu, New Yorku i Los Angelesu. Najdramatičniji trenutak zbio se na utakmici Indiana Fevera i Los Angeles Sparksa, kada je bačeni predmet pao tik do nogu zvijezde Indiane, Sophie Cunningham.

Ironično, Cunningham je samo nekoliko dana ranije na društvenim mrežama apelirala:

- Prestanite bacati dildoe na teren... ozlijedit ćete nekoga od nas.

Liga je reagirala oštro, najavivši da će svaki navijač koji baci predmet na teren biti odmah izbačen, suočen s minimalnom jednogodišnjom zabranom dolaska na utakmice te kaznenim progonom.

Reakcije igračica: 'Nezrelo, opasno i ponižavajuće'

Iako su neke igračice u početku reagirale sa smijehom i nevjericom, konsenzus je jasan: ovakvom ponašanju nema mjesta u sportu.

- To je super bez poštovanja - izjavila je Elizabeth Williams, centar Chicago Skya.

- Ne razumijem poantu. To je stvarno nezrelo. Tko god to radi, treba odrasti.

Njezina kolegica iz New York Libertyja, Isabelle Harrison, bila je još direktnija, prozivajući osiguranje u dvoranama.

- Sigurnost?! Halo?! Molim vas, budite bolji. Nije smiješno. Nikad nije bilo smiješno. Bacanje bilo čega na teren je tako opasno.

Trenerica LA Sparksa, Lynne Roberts, sažela je osjećaje mnogih.

- To je smiješno, glupo i opasno. Sigurnost igračica je na prvom mjestu, kao i poštovanje prema igri.

Ovi incidenti nisu samo sigurnosni rizik. Oni su i ponižavajući čin koji trivijalizira profesionalizam i talent sportašica, svodeći njihovu borbu na terenu na jeftinu internetsku pošalicu.

- Mrzim što se to veže za naš brend i naše ime - rekla je Harrison i dodala:

- Budimo profesionalni. Razumijem šale, ali ovo prelazi svaku granicu.

Više od igre: Borba za pravedne plaće

Dok se na terenu doslovno saginju kako bi izbjegle leteće objekte, igračice WNBA vode i puno važniju, stratešku bitku za svoju financijsku budućnost. Tijekom All-Star vikenda, igračice su na zagrijavanje izašle u majicama s jasnom porukom: "Platite nam ono što zaslužujemo" (Pay us what you owe us).

Foto: Trevor Ruszkowski/REUTERS

Ovaj prosvjed bio je kulminacija višemjesečnih frustracija zbog zastoja u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru (CBA). Sindikat igračica (WNBPA) odlučio je istupiti iz postojećeg ugovora, zahtijevajući drastično veće plaće i, što je ključno, veći udio u prihodima lige. Trenutno, igračice dobivaju tek oko 9.3 posto prihoda, što je daleko manje od njihovih kolega u drugim velikim američkim sportskim ligama.

- Dijeljenje prihoda je istinski transformacijsko - rekla je zvijezda LA Sparksa Kelsey Plum.

- Želimo komad cijele pite, ne samo komadić dijela pite.

Paradoks rasta: Rekordna gledanost, minimalne plaće

Zahtjevi igračica dolaze u trenutku financijskog procvata lige. Novi 11-godišnji medijski ugovor vrijedan je preko 2 milijarde eura, tri nove ekspanzijske franšize platile su po 250 milijuna dolara za ulazak u ligu, a sponzori stoje u redu. No, taj rast se ne preslikava na plaće igračica.

Foto: Trevor Ruszkowski/REUTERS

Prema izvješćima, "supermaksimalni" ugovor u WNBA iznosi oko 225.000 eura godišnje. Najveća zvijezda lige, Caitlin Clark, u svojoj prvoj sezoni zarađuje osnovnu plaću od oko 72.000 eura. Iako ona zarađuje milijune od sponzorskih ugovora, ovaj nesrazmjer između onoga što donosi ligi i onoga što joj liga plaća je očit. Angel Reese, zvijezda Chicago Skya, pregovore je nazvala "neprofesionalnima".

S druge strane, uprava lige ističe da je WNBA godinama poslovala s gubitkom, koji su pokrivali vlasnici NBA timova. No, igračice tvrde da je sada, kada je liga konačno postala profitabilan i rastući biznis, vrijeme da i one dobiju pravedan dio kolača koji su same "ispekle".