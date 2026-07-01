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VIDEO Amerikanci su morali pokazati BiH na karti. Odgovori na izazov mnoge će iznenaditi

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Amerikanci su morali pokazati BiH na karti. Odgovori na izazov mnoge će iznenaditi
Foto: Screenshot TikTok
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Odgovori su mnoge iznenadili, neki su mislili da je riječ o dvije države, drugi su je smjestili kod Baltičkih država. Samo je nekoliko ispitanika točno pokazalo gdje se BiH nalazi na slijepoj karti

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas u 2 ujutro po hrvatskom vremenu lovi povijesni plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Atmosfera među navijačima 'zmajeva' uoči utakmice u San Franciscu je na vrhuncu, a novinari poznatog lista The Athletic imali su jedan zanimljiv zadatak za Amerikance. 

Uoči utakmice, novinari su izašli na ulice i napravili anketu. Zadatak je bio pokazati gdje se Bosna i Hercegovina nalazi na slijepoj karti Europe. Odgovori su mnoge iznenadili, neki su mislili da je riječ o dvije države, drugi su je smjestili kod Baltičkih država. 

@theathleticfc Can American football fans find Bosnia on a map of Europe? We asked them to try... 🇧🇦🇺🇸 #fifaworldcup #worldcup #soccer #usmnt ♬ original sound - The Athletic FC

Samo je nekoliko ispitanika točno pokazalo gdje se BiH nalazi na slijepoj karti. Podsjetimo, nedavno je američka novinarka izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama izjavivši kako ne zna gdje se Bosna i Hercegovina nalazi na karti. 

Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH iduće srijede, a jedno znam Bosni: da je ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati - rekla je, a kasnije se ispričala.

Utakmica je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak u 2 ujutro, a prijenos je na HRT-u i platformi HRTi. 

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