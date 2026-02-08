VIDEO Andrej Kramarić matirao Manuela Neuera! Pogledajte

Bayern je dočekao Hoffenheim u 21. kolu Bundeslige i poeo u 20. minuti golom Kanea iz penala. Ipak, gosti su izjednačili u 35. minuti i to golom Andreja Kramarića.

Manuel Neuer se malo zaigrao u izgradnji igre, pokušao dodati na stranu za suigrača, ali presjekli su to igrači Hoffenheima. Asllani je dodao do Kramarića, a Hrvat je ubacio loptu u mrežu za 1-1. Gol pogledajte OVDJE

Ipak, do kraja poluvremena se Bayern vratio u vodstvo golovima Kanea (45. iz penala) i Luisa Diaza u drugoj minuti nadoknade.

Kramariću je ovo deveti gol sezone u njemačkom prvenstvu.