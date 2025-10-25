VIDEO Andrej Kramarić ušao je u formu! Pogledajte asistenciju

Hoffenheim je dočekao Heidenheim u 8. kolu Bundeslige, a domaćin je poveo u 18. minuti golom Asllanija. Asistirao mu je Andrej Kramarić.

Gosti su bacili loptu u aut, a igrači Hoffenheima brzo su reagirali i Kramarićevo dodavanje u gol je fantastičnim udarcem pretvorio Asslani.

Hrvatski reprezentativac stigao je do druge asistencije u Bundesligi ove sezone, a jednu ima i u Kupu. U prošlom je kolu zabio gol i namjestio jedan u pobjedi protiv St. Paulija.