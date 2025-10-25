Hrvatski reprezentativac stigao je do druge asistencije u Bundesligi ove sezone, a jednu ima i u Kupu. U prošlom je kolu zabio gol i namjestio jedan u pobjedi protiv St. Paulija
DRUGA U BUNDESLIGI
VIDEO Andrej Kramarić ušao je u formu! Pogledajte asistenciju
Čitanje članka: < 1 min
Hoffenheim je dočekao Heidenheim u 8. kolu Bundeslige, a domaćin je poveo u 18. minuti golom Asllanija. Asistirao mu je Andrej Kramarić.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Gosti su bacili loptu u aut, a igrači Hoffenheima brzo su reagirali i Kramarićevo dodavanje u gol je fantastičnim udarcem pretvorio Asslani.
Kramarićevu asistenciju pogledajte OVDJE
Hrvatski reprezentativac stigao je do druge asistencije u Bundesligi ove sezone, a jednu ima i u Kupu. U prošlom je kolu zabio gol i namjestio jedan u pobjedi protiv St. Paulija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku