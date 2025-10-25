Obavijesti

DRUGA U BUNDESLIGI

VIDEO Andrej Kramarić ušao je u formu! Pogledajte asistenciju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Hrvatski reprezentativac stigao je do druge asistencije u Bundesligi ove sezone, a jednu ima i u Kupu. U prošlom je kolu zabio gol i namjestio jedan u pobjedi protiv St. Paulija

Hoffenheim je dočekao Heidenheim u 8. kolu Bundeslige, a domaćin je poveo u 18. minuti golom Asllanija. Asistirao mu je Andrej Kramarić

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kramarić za 24sata: Unucima ću pričati kako sam igrao s Lukom, povratak u Dinamo nema smisla 00:58
Kramarić za 24sata: Unucima ću pričati kako sam igrao s Lukom, povratak u Dinamo nema smisla | Video: 24sata/Video

Gosti su bacili loptu u aut, a igrači Hoffenheima brzo su reagirali i Kramarićevo dodavanje u gol je fantastičnim udarcem pretvorio Asslani.

Kramarićevu asistenciju pogledajte OVDJE

Hrvatski reprezentativac stigao je do druge asistencije u Bundesligi ove sezone, a jednu ima i u Kupu. U prošlom je kolu zabio gol i namjestio jedan u pobjedi protiv St. Paulija. 

OSTALO

