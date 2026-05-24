VIDEO Anfield se oprostio od Salaha u suzama: Kleknuo pred navijačima i zahvalio se svima

Mohamed Salah (33) odigrao je u nedjelju posljednju utakmicu za Liverpool protiv Brentforda, a emotivni oproštaj s Anfieldom rasplakao je i njega i tisuće navijača koji su mu odali počast kakvu zaslužuje prava legenda kluba.

Salah je upisao asistenciju prije nego što ga je trener Arne Slot zamijenio, a u trenutku kada je napuštao teren cijeli stadion je ustao i pljeskao.

Egipćanin se zaustavio, kleknuo i poklonio svakom kutu Anfielda u nevjerojatnoj gesti zahvalnosti, a suigrači su mu prišli i okružili ga dok je uživao u posljednjim trenucima u dresu Liverpoola.

Navijači su već prije utakmice na tribinama otkrili veliki transparent kao počast Salahu, a on je stadion napustio uz počasnu stražu suigrača. Nakon 193 gola i 94 asistencije u 328 ligaških nastupa, Salah odlazi ovog ljeta kao slobodan igrač, a Liverpool gubi jednog od najvećih igrača u svojoj povijesti.