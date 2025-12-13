Obavijesti

VIDEO/ANKETA: Je li Osijek oštećen za penal protiv Gorice? Pogledajte vrlo spornu situaciju

Nakon velike šanse Jovičića čiji je šut s gol linije izbacio Filipović, u nastavku akcije je Kavelj naletio na loptu u kaznenom prostoru, odnio ju koljenom pa rukom, ali za suca Pavlešića to nije kazneni udarac

Osijek je dočekao Goricu u 17. kolu HNL-a na Opus Areni s misijom da pobjegne sa začelja ljestvice. Ipak, gol Filipovića u 22. minuti šokirao je "bijelo-plave", ali o situaciji iz 37. minute još će se pričati. 

Nakon velike šanse Jovičića čiji je šut s gol linije izbacio Filipović, u nastavku akcije je Kavelj naletio na loptu u kaznenom prostoru, odnio ju koljenom pa rukom, ali za suca Pavlešića to nije kazneni udarac. 

Situaciju pogledajte OVDJE

Tražili su domaći provjeru te situacije, ali VAR soba također se nije oglasila i igra je nastavljena. 

