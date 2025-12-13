Nakon velike šanse Jovičića čiji je šut s gol linije izbacio Filipović, u nastavku akcije je Kavelj naletio na loptu u kaznenom prostoru, odnio ju koljenom pa rukom, ali za suca Pavlešića to nije kazneni udarac
VIDEO/ANKETA: Je li Osijek oštećen za penal protiv Gorice? Pogledajte vrlo spornu situaciju
Osijek je dočekao Goricu u 17. kolu HNL-a na Opus Areni s misijom da pobjegne sa začelja ljestvice. Ipak, gol Filipovića u 22. minuti šokirao je "bijelo-plave", ali o situaciji iz 37. minute još će se pričati.
Nakon velike šanse Jovičića čiji je šut s gol linije izbacio Filipović, u nastavku akcije je Kavelj naletio na loptu u kaznenom prostoru, odnio ju koljenom pa rukom, ali za suca Pavlešića to nije kazneni udarac.
Tražili su domaći provjeru te situacije, ali VAR soba također se nije oglasila i igra je nastavljena.
