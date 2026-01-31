Obavijesti

Sport

Komentari 0
GLAVOM ZA 2-1

VIDEO Ante, majstore! Budimir zabio sjajan gol, pogledajte ga

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ante, majstore! Budimir zabio sjajan gol, pogledajte ga
Foto: Sport Klub Screenshot

Budimiru je ovo 10. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone i samo su Mbappé (21), Muriqi (14) i Ferran Torres (11) zabili više od Hrvata

Admiral

Osasuna je dočekala Villarreal u 22. kolu La Lige, a gosti su poveli u 17. minuti golom Morena iz penala. Izjednačio je Munoz tri minute kasnije, a onda je Ante Budimir doveo Osasunu u vodstvo. 

Igrala se druga minuta nadoknade u prvom poluvremenu, a hrvatski reprezentativac sjajno je utrčao u peterac gostiju i zabio glavom na ubačaj Moncayole.

Gol pogledajte OVDJE

Budimiru je ovo 10. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone i samo su Mbappe (21), Muriqi (14) i Ferran Torres (11) zabili više od Hrvata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Udinese krade Mlačića Interu? Maignan još četiri godine ostaje u Milanu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Udinese krade Mlačića Interu? Maignan još četiri godine ostaje u Milanu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026