VIDEO Ante, majstore! Budimir zabio sjajan gol, pogledajte ga

Osasuna je dočekala Villarreal u 22. kolu La Lige, a gosti su poveli u 17. minuti golom Morena iz penala. Izjednačio je Munoz tri minute kasnije, a onda je Ante Budimir doveo Osasunu u vodstvo.

Igrala se druga minuta nadoknade u prvom poluvremenu, a hrvatski reprezentativac sjajno je utrčao u peterac gostiju i zabio glavom na ubačaj Moncayole.

Gol pogledajte OVDJE

Budimiru je ovo 10. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone i samo su Mbappe (21), Muriqi (14) i Ferran Torres (11) zabili više od Hrvata.