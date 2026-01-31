Budimiru je ovo 10. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone i samo su Mbappé (21), Muriqi (14) i Ferran Torres (11) zabili više od Hrvata
GLAVOM ZA 2-1
VIDEO Ante, majstore! Budimir zabio sjajan gol, pogledajte ga
Čitanje članka: < 1 min
Osasuna je dočekala Villarreal u 22. kolu La Lige, a gosti su poveli u 17. minuti golom Morena iz penala. Izjednačio je Munoz tri minute kasnije, a onda je Ante Budimir doveo Osasunu u vodstvo.
Igrala se druga minuta nadoknade u prvom poluvremenu, a hrvatski reprezentativac sjajno je utrčao u peterac gostiju i zabio glavom na ubačaj Moncayole.
Budimiru je ovo 10. gol u španjolskom prvenstvu ove sezone i samo su Mbappe (21), Muriqi (14) i Ferran Torres (11) zabili više od Hrvata.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku