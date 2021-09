Nije pogledao Kevin Theophile Catherine gdje se nalazi Dominik Livaković, loše mu dodao loptu, a to je iskoristio odlični Jamajčanin Antonio koji je zabio za vodstvo 'čekićara'!

Video možete pogledati OVDJE.

Zagospodario je West Ham terenom od prve minute i tako su nastavili odličnu formu iz Premiershipa. No, valja priznati i kako je Dinamo prvi gol primio iz individualne greške, a to se ne smije događati u nastavku žele li 'modri' do pozitivnog rezultata na startu grupne faze Europske lige.

'Čekićari' su poveli u 22. minuti utakmice, a trenutni rezultat je 0-1 za goste.