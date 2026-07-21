VIDEO Argentinci pod istragom Fife zbog dvostrukog incidenta. Mogli bi ih izbaciti iz nogometa

Fifa je pokrenula istragu protiv Argentine zbog ponašanja igrača, pa i dijela stožera poslije finala Svjetskog prvenstva sa Španjolskom. Leandro Paredes nasrnuo je na Erica Garciju i Gavija, Nahuel Molina kukavički u prolazu udario Rodrija, dok je pomoćni trener Roberto Ayala napao Danija Olma.

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I to neće proći nekažnjeno. Fifina istraga trajat će između 15 i 20 dana, a svi bi argentinski nasilnici mogli dobiti ozbiljne kazne. I jedno vrijeme, pa čak i na klupskoj razini, provesti izvan terena.

La piña que le pega Ayala al pelotudo de Dani Olmo, fantástica. pic.twitter.com/Mf8A93B7ye — Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) July 20, 2026

Fifa vodi i drugi postupak protiv Argentine, istražuje se i transparent povezan s Falklandskim otocima koji se pojavio poslije njihove pobjede nad Engleskom.