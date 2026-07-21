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CIRKUS NAKON FINALA

VIDEO Argentinci pod istragom Fife zbog dvostrukog incidenta. Mogli bi ih izbaciti iz nogometa

Piše Hrvoje Tironi,
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VIDEO Argentinci pod istragom Fife zbog dvostrukog incidenta. Mogli bi ih izbaciti iz nogometa
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
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Skandal trese Argentinu! Fifa istražuje divljački napad nakon finala i prijete teške kazne, a pod lupom je i sporni transparent s Falklandima

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Fifa je pokrenula istragu protiv Argentine zbog ponašanja igrača, pa i dijela stožera poslije finala Svjetskog prvenstva sa Španjolskom. Leandro Paredes nasrnuo je na Erica Garciju i Gavija, Nahuel Molina kukavički u prolazu udario Rodrija, dok je pomoćni trener Roberto Ayala napao Danija Olma.

POGLEDAJTE GALERIJU: Divljanje nakon finala

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
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Foto: Kai Pfaffenbach

I to neće proći nekažnjeno. Fifina istraga trajat će između 15 i 20 dana, a svi bi argentinski nasilnici mogli dobiti ozbiljne kazne. I jedno vrijeme, pa čak i na klupskoj razini, provesti izvan terena.

Fifa vodi i drugi postupak protiv Argentine, istražuje se i transparent povezan s Falklandskim otocima koji se pojavio poslije njihove pobjede nad Engleskom.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Amanda Perobelli

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