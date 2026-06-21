Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE ČUDO

VIDEO Argentinci podigli kip od 26 metara u čast Lea Messija!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Argentinci podigli kip od 26 metara u čast Lea Messija!
Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Argentina dobila Messijev kip od 26 metara, najveći na svijetu! Monument u Neuquénu slavi njegovu borbu, a ruši i indijski rekord

Admiral

Argentinski grad ovoga je tjedna svečano predstavio najviši kip nogometaša Lionela Messija na svijetu, javili su argentinski mediji. Kip je visok 26 metara, predstavlja kapetana argentinske nacionalne nogometne momčadi, a gotovo dvije godine rada bile su potrebne od planiranja do završne montaže.

Kipar Aldo Beroisa, odgovoran za projekt, crpio je inspiraciju iz nogometaševe osobne priče kako bi definirao značenje djela, koje nastoji predstaviti trud i sposobnost prevladavanja poteškoća.

Lokalne vlasti podržale su inicijativu od samog početka i opisale je kao počast osobi koja nadilazi sport. Spomenik se nalazi u gradu Cutral Co  provinciji Neuquen u argentinskoj Patagoniji, uz Rutu 22.

Konstrukcija visoka 26 metara postala je vizualna znamenitost za one koji ulaze u grad. Lokalne vlasti promovirale su djelo kao način identificiranja zajednice s vrijednostima koje se povezuju s nogometašem.

U indijskom gradu Kolkati postojao je Messijev kip visok 21 metar. Postavljen je u prosincu prošle godine, ali je uklonjen nakon što je uočeno da se njihao na vjetru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'
NESTAŠNA ELSA

FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Nova ponuda Brightona za Luku Vuškovića, Dujmović u poljskom prvoligašu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nova ponuda Brightona za Luku Vuškovića, Dujmović u poljskom prvoligašu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026