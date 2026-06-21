VIDEO Argentinci podigli kip od 26 metara u čast Lea Messija!

Argentinski grad ovoga je tjedna svečano predstavio najviši kip nogometaša Lionela Messija na svijetu, javili su argentinski mediji. Kip je visok 26 metara, predstavlja kapetana argentinske nacionalne nogometne momčadi, a gotovo dvije godine rada bile su potrebne od planiranja do završne montaže.

¡EN NEUQUÉN SE INAUGURÓ LA ESTATUA DE MESSI MÁS ALTA DEL MUNDO! 🇦🇷👀



La escultura realizada por el artista Aldo Beroisa se encuentra en Cutral Co, ciudad de Neuquén, y está ubicada sobre la Ruta Nacional 22. Supera a la estatua de Leo en India, que tiene 21 metros.



📷… pic.twitter.com/LHPAJvjQMR — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2026

Kipar Aldo Beroisa, odgovoran za projekt, crpio je inspiraciju iz nogometaševe osobne priče kako bi definirao značenje djela, koje nastoji predstaviti trud i sposobnost prevladavanja poteškoća.

Lokalne vlasti podržale su inicijativu od samog početka i opisale je kao počast osobi koja nadilazi sport. Spomenik se nalazi u gradu Cutral Co provinciji Neuquen u argentinskoj Patagoniji, uz Rutu 22.

Konstrukcija visoka 26 metara postala je vizualna znamenitost za one koji ulaze u grad. Lokalne vlasti promovirale su djelo kao način identificiranja zajednice s vrijednostima koje se povezuju s nogometašem.

U indijskom gradu Kolkati postojao je Messijev kip visok 21 metar. Postavljen je u prosincu prošle godine, ali je uklonjen nakon što je uočeno da se njihao na vjetru.