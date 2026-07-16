Argentinci su nakon polufinala pronašli Pickfordovu bocu s tajnim uputama za njihove penale, a pomoćni trener 'gaučosa' poručio je Englezima: 'Imali smo druge planove!'
VIDEO Argentinci su pronašli 'šalabahter' golmana Engleske. Messijeva reakcija postala je hit
Argentinski nogometaši su nakon polufinala Svjetskog prvenstva pronašli bocu s vodom engleskog golmana Jordana Pickforda na kojoj su bile detaljne upute o tome kako će argentinski igrači izvoditi penale. Engleski golman ostavio je bocu na terenu nakon poraza, a pronašli su je protivnički igrači koji su je pritom dobro analizirali.
Na društvenim mrežama procurila je i fotka navodnih uputa. Tako je Pickford za Messija imao strategiju da napravi "lažnjak" u lijevu stranu, pa se baci desno. Zanimljivo, engleski golman bio je spreman i za rezervnog golmana Argentine, Rullija, za kojeg je imao uputu 'baci se lijevo'.
Priliku za "bocnuti" Engleze iskoristio je i kondicijski trener Argentine, Luis Martin, koji je objavio fotografiju boce i poručio Englezima: "Šteta, imali smo druge planove".
Lionel Messi and the Argentine players looking at Pickford’s water bottle which had notes of where they would shoot their penalty kicks.— MC (@CrewsMat10) July 16, 2026
Wait for Messi’s reaction. 😭😭pic.twitter.com/jNqeEr3Kdg
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