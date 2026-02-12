Obavijesti

'TOPNICI' U PROBLEMU

VIDEO Arsenal kiksao i sada je City na samo četiri boda od vrha

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Paul Childs

Brentford i Arsenal remizirali 1-1! Arsenalov san o tituli ugrožen, City se približava. a Arsenal je poveo u 61. minuti nakon gola Maduekea. Deset minuta kasnije domaćin je izjednačio

U posljednjem dvoboju 26. kola engleske Premier lige ovog su četvrtka nogometaši Brentforda i Arsenala remizirali odigravši 1-1. Nakon što je dan ranije Manchester City pobijedio prednost Arsenala na vrhu ljestvice se djelomično istopila. Vodeći Arsenal sada ima četiri boda više od rivala iz Manchestera, dok Aston Villa zaostaje sedam bodova.

Premier League - Brentford v Arsenal
Foto: Paul Childs

Oba pogotka su postignuta u drugom poluvremenu, a Arsenal je poveo u 61. minuti nakon gola Maduekea. Deset minuta kasnije domaćin je izjednačio. Nakon dugog auta glavom je Van den Berg proslijedio loptu na glavu Lewis-Pottera koji je pogodio za izjednačenje.

Golove pogledajte OVDJE.

Do kraja je Brentford mogao čak i do preokreta, bio je bolji u završnici, ali sve je završilo podjelom bodova.

