VIDEO Arsenal lako pobijedio Nottingham Forest. Kapetan 'topnika' izašao zbog ozljede...

Arsenal je pobijedio Nottingham Forest 3-0 u 4. kolu engleske Premier lige. "Topnici" nisu imali problema protiv "šumara", a prvi gol zabili su u 32. minuti.

Martin Zubimendi nastavio je s odličnom formom i upisao se u listu strijelaca. Već na startu drugog dijela Gyökeres je povisio na 2-0, a konačan rezultat postavio je Zubimendi drugim golom u 79. minuti. Jedino što može brinuti Mikela Artetu jest ozljeda kapetana Martina Odegaarda koji je morao izaći iz igre već u 18. minuti.

Arsenal je ovom pobjedom privremeno preuzeo vrh ljestvice s devet bodova, a za tri dana ide u goste Athleticu u Ligi prvaka. S druge strane, Nottingham Forest je na četiri osvojena boda.

