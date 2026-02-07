VIDEO Arsenal osvojio tri boda, Manchester United slavio protiv Spursa, Aston Villa remizirala

Nogometaši Brentforda iznenadili su u gostima Newcastle kojeg su pobijedili 3-2 u ogledu 25. kola engleske Premier lige.

Newcastle je poveo golom Botmana u 24. minuti, ali do kraja poluvremena gosti su okrenuli rezultat na svoju stranu. Prvo je Janelt izjednačio na 1-1 u 37. minuti, dok je u nadoknadi Thiago bio precizan pri udarcu s bijele točke za gostujućih 2-1.

Novi jedanaesterac je dosuđen u 79. minuti kada je Bruno Guimaraes razveselio domaće navijače i golom za 2-2 vratio nadu Newcastleu. No, novi šok je uslijedio u 85. minuti kada je Ouattara bio strijelac za 3-2 Brentforda. Do kraja se rezultat nije mijenjao, a Brentford je skočio na sedmo mjesto ljestvice. Newcastle je ostao na 12. poziciji. Sve golove s utakmice možete pogledati OVDJE.

Foto: Scott Heppell

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, ostvarili su novu pobjedu, na svom su Emiratesu pobijedili Sunderland 3-0. Dodatno se time Arsenal učvrstio na tronu ljestvice. Sada ima devet bodova više od Manchester Cityja i Aston Ville, s tim da klub iz Manchestera ima utakmicu manje.

Dugo je Arsenal lomio Sunderland i slomio ga je krajem prvog dijela kada je Zubimendi bio strijelac za 1-0 u 42. minuti. Utakmicu je s dva gola u nastavku zaključio Šveđanin Gyoekeres koji je zabijao u 66. i 93. minuti. Golove možete pogledati OVDJE.

Foto: TONY O BRIEN

Chelsea je s 3-1 slavio kod Wolverhamptona, a igrač utakmice bio je Cole Palmer koji je postigao sve golove za goste. Uvodna dva je postigao iz jedanaesteraca, u 13. i 35. minuti, dok je u 38. zatresao suparničku mrežu za 3-0. Domaćin je počasni gol dao u 54. minuti, a strijelac je bio Arokodare. Golove možete pogledati OVDJE.

Everton je skočio na osmo mjesto ljestvice nakon preokreta i pobjede 2-1 kod Fulhama. Domaći sastav je poveo autogolom Mikolenka u 18. minuti. Sve do 76. domaćin je vodio, a tada je na 1-1 izjednačio Dewsbury-Hall. Domaći tragičar bio je vratar Leno koji je u 83. bio autor autogola za Evertonovo slavlje.

Aston Villa je remizirala 1-1 kod Bournemoutha u dvoboju gdje je vodila od 22. minute golom Rogersa. Na 1-1 je izjednačio Rayan u 55. minuti. West Ham je golovima Summervilllea i Castellanosa s 2-0 pobijedio Burnley u derbiju začelja.

U prvom subotnjem ogledu nogometaši Manchester Uniteda na svom su Old Traffordu svladali Tottenham s 2-0. Izjednačena je bila utakmica do 30. minute kada su gosti ostali s igračem manje. Romero je vrlo žestoko startao na gležanj Casemira zbog čega je zaradio crveni karton. Domaćin je vrlo brzo iskoristio igrača više. Osam minuta kasnije izveo je lijepu akciju poslije kornera, a Mbeumo je preciznim udarcem s desetak metara pogodio za 1-0.

Foto: Phil Noble

U nastavku susreta imao je Manchester United dosta prilika pobjeći na dva gola razlike i time prelomiti dvoboj, ali sve do 81. minute stajalo je minimalnih 1-0. Tada je Bruno Fernandes naciljao suparničku mrežu i postavio konačnih 2-0. Manchester United je ostao četvrti, ali se bodovno približio Manchester Cityju i Aston Villi.

Zadnja dva susreta se igraju u nedjelju. Sastaju se Brighton - Crystal Palace i Liverpool - Manchester City.