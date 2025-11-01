Arsenal protutnjao kroz Burnley uz golove Gyokeresa i Ricea! Crystal Palace uzdignut protiv Brentforda, Sosa ostao na klupi! Man United spašava bod protiv Nottinghama u ludom remiju
VIDEO Arsenal pobjegao na +7 na vrhu, stao niz Man. Uniteda
Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice engleskog prvenstva na sedam bodova rutinskom 2-0 gostujućom pobjedom protiv Burnleya u 10. kolu. Oba gola "topnici" su postigli već u prvom poluvremenu, u strijelce su se upisali Gyokeres (14) i Rice (35).
Arsenal sada ima 25 bodova, sedam više od drugog Bournemoutha koji u nedjelju gostuje kod Manchester Ctyja, dok je Burnley 17. sa 10 bodova.
Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u 2-0 domaćoj pobjedi protiv Brentforda do koje su "orlovi" stigli golom Matete (30) i autogolom Collinsa (51-ag). Crystal Palace je sedmi sa 16 bodova, a Brentford 12. sa 13.
Zanimljivo je bilo u Nottinghamu gdje je domaći Forest odigrao 2-2 protiv Manchester Uniteda. Casemiro (34) je doveo goste u prednost, Gibbs-White (48) i Savona (50) su preokrenuli početkom nastavka, da bi konačni rezultat postavio Diallo (81).
United je peti sa 17 bodova, koliko imaju i treći Tottenham te četvrti Sunderland, dok je Nottingham 18. sa šest bodova.
Premiership, 10. kolo
Subota:
- Brighton and Hove Albion - Leeds United 3-0 (Welbeck 11, Gomez 64, 70)
- Burnley - Arsenal 0-2 (Gyokeres 14, Rice 35)
- Crystal Palace - Brentford 2-0 (Mateta 30, Collins 51-ag)
- Fulham - Wolverhampton Wanderers 3-0 (Sessegnon 9, Wilson 62, Mosquera 75-ag)
- Nottingham Forest - Manchester United 2-2 (Gibbs-White 48, Savona 50 / Casemiro 34, Diallo 81)
- Tottenham Hotspur - Chelsea 0-1 (Joao Pedro 34)
- Liverpool - Aston Villa (21.00)
Nedjelja:
- West Ham United - Newcastle United
- Manchester City - Bournemouth
Ponedjeljak:
- Sunderland - Everton
