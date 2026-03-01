VIDEO Arsenal pobjegao na pet bodova prednosti Cityju nakon pobjede u londonskom derbiju

Obavijesti

NEZAUSTAVLJIVI 'TOPNICI'

Foto: Andrew Boyers

Arsenal je 19. prvenstvenom pobjedom došao do 64 boda iz 29 nastupa. Manchester City ima 59 bodova iz 28 utakmica. Chelsea je s 45 bodova na šestoj poziciji.

 Nogometaši Arsenala pobijedili su Chelsea s 2-1 na svom Emiratesu i time se učvrstili na vrhu ljestvice engleske Premier lige s pet bodova prednosti, ali i utakmicom više, u odnosu na drugoplasirani Manchester City. William Saliba je u 21. minuti donio prednost momčadi Mikela Artete. Chelsea je do izjednačenja došao u zadnjim trenucima prvog poluvremena, kad je nespretnom reakcijom domaći branič Pedro Hincapie glavom poslao loptu u svoju mrežu.

Pobjedu Arsenalu donio je Jurrien Timber golom u 66. minuti.Chelsea je u 70. minuti ostao s desetoricom na terenu, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Pedro Neto. Unatoč brojčanom deficitu, gosti su duboko u sučevom dodatku postigli pogodak, ali je označeno zaleđe gol nije priznat. Sve golove s utakmice možete pogledati OVDJE.

Premier League - Arsenal v Chelsea
Foto: Andrew Boyers

Tako su sve četiri nedjeljne utakmice 28. kola Premier lige završile istovjetnim rezultatom, 2-1 za domaće momčadi.

Arsenal je 19. prvenstvenom pobjedom došao do 64 boda iz 29 nastupa. Manchester City ima 59 bodova iz 28 utakmica. Chelsea je s 45 bodova na šestoj poziciji.

