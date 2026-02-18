Obavijesti

WOLVESIMA BOD

VIDEO Arsenal prosuo pobjedu u 94., topi prednost pred Cityjem

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Peter Cziborra

Arsenal šokiran kod Wolverhamptona! Iako su vodili 2-0, primili su gol u 94. minuti i ostali bez pobjede. Vodeća momčad Premier lige sada ima samo pet bodova prednosti

Admiral

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, ostali su bez očekivane pobjede kod Wolverhamptona, taj je dvoboj unaprijed odigranog 31. kola završio 2-2. Wolverhampton je tako zaustavio vodeću momčad na ljestvici. Uz utakmicu više od suparnika Arsenal sada ima pet bodova više od Manchester Cityja i osam više od Aston Ville.

Arsenal je kod uvjerljivo posljednje momčadi na ljestvici poveo već u petoj minuti. Lijepo je asistirao Rice, a iz blizine je glavom Saka poentirao za 1-0. Novi korak prema tri boda Arsenal je napravio u 56. minuti kada je Hincapie povećao na 2-0 i postao prvi Ekvadorac s golom za "topnike".

Domaći sastav je efektnim golom Buena u 61. minuti smanjio te je krenuo po potpuni povratak u teškim, kišnim uvjetima ove srijede. Šok se za Arsenal dogodio u 94. minuti. Pogriješio je vratar Raya, pucao je Edozie, a lopta se od Calafiorija i vratnice odbila u mrežu za konačnih 2-2.

Golove s utakmice pogledajte OVDJEOVDJE.

Premier liga, 31. kolo:

  • Wolverhampton - Arsenal 2-2 (Bueno 61, Calafiori 90+4-ag / Saka 5, Hincapie 56)

OSTALO

