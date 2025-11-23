Obavijesti

HAT-TRICK EZEA

VIDEO Arsenal razbio Tottenham u derbiju! Briljirao igrač kojeg su 'topnici' 'oteli' Spursima

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Zanimljivo, ljetos su se upravo ova dva londonska rivala borila za potpis Ezea, koji je na kraju odabrao Arsenal. Momčad Mikela Arteta vodeća je u engleskom prvenstvu sa 29 bodova

Arsenal je pobijedio Tottenham 4-1 u derbiju 12. kola Premier lige i povećao bodovnu razliku na vrhu poretka. 

Prvi gol "topnika" zabio je Trossard u 36. minuti, a pet minuta kasnije zabio je Eze. Isti igrač pogodio je za 3-0 u 46. minuti, a "pijetlovi" su smanjili preko Richarlisona u 55. Konačan rezultat postavio je Eze kompletiravši hat-trick u 76. minuti. 

Premier League - Arsenal v Tottenham Hotspur
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Zanimljivo, ljetos su se upravo ova dva londonska rivala borila za potpis Ezea, koji je na kraju odabrao Arsenal. 

Hat-trick Ezea pogledajte OVDJE

Momčad Mikela Arteta vodeća je u engleskom prvenstvu sa 29 bodova, šest više od drugoplasiranog Chelseaja, dok je Tottenham deveti s 18 bodova. 

OSTALO

