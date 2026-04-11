VIDEO Arsenal šokantno kiksao, City je dobio kartu za povratak!

Nogometaši Bournemoutha napravili su veliko iznenađenje u 32. kolu engleske Premier lige pobijedivši s 2-1 na gostovanju kod vodećeg Arsenala. Eli Junior Kroupi je u 17. minuti postigao vodeći pogodak za Bournemouth. Viktor Gyoekeres je u 35. minuti bio precizan iz kaznenog udarca i izjednačio je rezultat, da bi pobjedu gostima donio Alex Scott u 74. minuti.

Unatoč porazu, prvom u Premier ligi od 25. siječnja, doživljenom također na Emiratesu od Manchester Uniteda, Arsenal (70 bodova) je ostao ne vrhu ljestvice s devet bodova prednosti u odnosu na Manchester City (61), koji ima dvije utakmice manje. Bournemouth je s 45 bodova s 13. pozicije skočio na devetu.

