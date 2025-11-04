Obavijesti

Sport

U NAPULJU BEZ GOLOVA

VIDEO Arsenal uvjerljiv protiv Slavije, tinejdžer 'topnika' ispisao povijest Lige prvaka

Piše Domagoj Vugrinović, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

U Napulju nije bilo golova u dvoboju Napulja i Eintrachta, pa je talijanski prvaka doživio još jedno razočarenje u Ligi prvaka

U prvim utakmicama 4. kola Lige prvaka londonski Arsenal je slavio na gostovanju kod praške Slavie s 3-0, do je u Napulju Napoli i Eintracht iz Frankfurta odigrali 0-0.  

Trenurtno najbolja engleska momčad Arsenal zadržao je u Češkoj maksimalni učinak nakon četiri kola što ga dovodi na čelo ljestvice, a Topnici nakon 360 minuta još nisu primili gol u Ligi prvaka i imaju gol-razliku 11-0. 

U 32. minuti češki igrač Tomas Provod je igrao rukom, a sudac dosudio penal za Arsenal.  Bukayo Saka je sigurno zabio iz jedanaesterca, a tek što je počelo drugo poluvrijeme, u 46. minuti, Španjolac Mikel Merino je zakucao u mrežu ubačaj Leandra Trossarda za vodstvo 2-0 Engleza.  U 69. minuti Merino je stigao do svog drugog pogotka na utakmici i to udarcem glavom na dodavanje Declana Ricea za konačnih 3-0. 

Za Arsenal je u Ligi prvaka debitirao Max Dowman (15) i tako postao najmlađi debitant u povijesti ovog natjecanja. Dowman ima 15 godina i 308 dana, a rekord je dosad držao Youssoufa Moukoko, koji je debitirao sa 16 godina i 18 dana. 

U Napulju nije bilo golova u dvoboju Napulja i Eintrachta, pa je talijanski prvaka doživio još jedno razočarenje u Ligi prvaka. Napoli je imao dominirao i imao nekoliko šansi, ali je briljirao gostujući vratar  Michael Zetterer koji je obranio šuteve Rasmusa Hojlunda i Eljifa Elmasa.

I Napoli i Eintracht imaju po 4 boda. 

