CHERKI BRILJIRAO

VIDEO Asistencija Gvardiola u slavlju Cityja kod Nottinghama!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Barrington Coombs/PRESS ASSOCIAT

Sporna situacija dogodila se na početku drugog poluvremena kada je Ruben Dias sapleo suparnika, iako je imao žuti karton. Sudac mu je progledao kroz prste

Manchester City pobijedio je Nottingham Forest 2-1 u gostima u 18. kolu Premier lige. U vrlo izjednačenoj utakmici "građani" su stigli do osme uzastopne pobjede u svim natjecanjima. 

Nakon prvog poluvremena bez golova, mrežu domaćina načeo je Reijnders u 48. minuti na asistenciju Cherkija. Ipak, svega šest minuta trajalo je vodstvo "građana", a onda je Hutchinson pogodio za 1-1 u 54. Pobjedu je Cityju osigurao Cherki golom u 83. minuti na asistenciju Joška Gvardiola, koji mu je spustio loptu glavom na rub šesnaesterca. 

Golove pogledajte OVDJE

Sporna situacija dogodila se na početku drugog poluvremena kada je Ruben Dias sapleo suparnika, iako je imao žuti karton. Sudac mu je progledao kroz prste.

Situaciju pogledajte OVDJE

Manchester City je vodeća momčad Premier lige s 40 bodova, dok je Nottingham 17. s 18 bodova. "Građanima" je ovo osma pobjeda zaredom u svim natjecanjima. 

